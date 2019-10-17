Обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной числились в федеральном розыске

Заявление в полицию 9 сентября написала Алла Бобняк, мать подозреваемой Екатерины Меньшиковой. По ее словам, дочь со своим мужем Михаилом Федоровичем и таксистом Маратом Ахметвалиевым обманом вывезли ее в сад. Там они держали пострадавшую в наручниках и били битой, вымогая деньги. Матери пришлось написать расписку на 400 тысяч и поставить заднее число.

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После женщина сбежала и написала заявление в полицию. В тот же день все трое подозреваемых уехали в неизвестном направлении.

Уголовное дело возбудили 10 сентября по статье «Вымогательство». Подозреваемых объявили в федеральный розыск.

Кроме того, на правонарушителей завели уголовку по статье «Присвоение». Заявление на них написал собственник машины, на которой работал в такси Ахметвалиев.

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Меньшикову, Федоровича и Ахметвалиеву по делу об убийстве Каторгиной 17 октября. Они пробудут в СИЗО как минимум до 13 декабря.

Каторгина уехала 10 октября продавать свою Audi Q5, но не вернулась домой. Ее тело нашли 15 октября в канализационном коллекторе в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Машину, которую она собиралась продавать, обнаружили у перекупщиков в Челябинске. Салон был перепачкан кровью.