«Информация подтверждена, тело найдено. Пресс-служба ГУ МВД подтвердила», — заявил он. Однако от силовых структур региона официальных заявлений пока не было.

Следы крови в машине: пропавшую в Екатеринбурге девушку до сих пор не нашли Подробнее

ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона сообщил, что подозреваемых в убийстве девушки задержали. Официального подтверждения этой информации также нет.

Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина в минувший четверг уехала показать потенциальному покупателю свой автомобиль Audi Q5. Больше ее никто не видел, а на связь она не выходила.

На поиски девушки отправились полицейские и волонтеры. В минувшую субботу региональный главк Следственного комитета завел уголовное дело по статье «Убийство».

Автомобиль пропавшей девушки нашли у перекупщика из Челябинска. По его словам, машину он приобрел за 500 тысяч рублей у «иностранцев». Все документы на Audi Q5 были в порядке. Кроме того, продавцы показали паспорт пропавшей девушки.