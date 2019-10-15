  • Пропавшую при продаже машины россиянку нашли мертвой — волонтеры

    15 октября 2019, 12:21

    Анатолий Минкин

    Пропавшую в Екатеринбурге 10 октября 27-летнюю девушку нашли мертвой. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на руководителя поискового отряда «Прорыв» Николая Волкова.
    Пропавшую при продаже машины россиянку нашли мертвой — волонтеры

    «Информация подтверждена, тело найдено. Пресс-служба ГУ МВД подтвердила», — заявил он. Однако от силовых структур региона официальных заявлений пока не было.

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    ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона сообщил, что подозреваемых в убийстве девушки задержали. Официального подтверждения этой информации также нет.

    Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина в минувший четверг уехала показать потенциальному покупателю свой автомобиль Audi Q5. Больше ее никто не видел, а на связь она не выходила.

    На поиски девушки отправились полицейские и волонтеры. В минувшую субботу региональный главк Следственного комитета завел уголовное дело по статье «Убийство».

    Автомобиль пропавшей девушки нашли у перекупщика из Челябинска. По его словам, машину он приобрел за 500 тысяч рублей у «иностранцев». Все документы на Audi Q5 были в порядке. Кроме того, продавцы показали паспорт пропавшей девушки.