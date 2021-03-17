Побег из человеческого плена. Медведица из Нижневартовска напала на людей и сама стала жертвой

Жителя Нижневартовска напугал медведь, сбежавший из гостиницы «Европа». Хозяин держал его в клетке в одном из помещений. Животное бегало по улицам города, кидалось на людей, но потом его удалось взять в оцепление. Сейчас медведю ищут нового хозяина и место для лечения. Но ни с человеком, ни в дикой природе зверь жить уже не сможет.

В Сети начали распространяться видеозаписи, на которых медведь гоняется за жителями Нижневартовска и ходит по проезжей части. Причем очевидцы удивлялись тому, как животное могло оказаться в городе, потому что до леса, где медведи могут обитать, довольно далеко.

Позднее выяснилось, что далеко медведю, а точнее полуторагодовалой медведице, ходить было не нужно. Местный житель Анвар Агаев держал ее в клетке в гостинице «Европа».

Сначала СМИ писали, что животное попало под автобус, но в УМВД России по ХМАО — Югре «360» эту информацию не подтвердили.

«Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место, оцепили этого медведя, сейчас туда собраны все службы, решается вопрос о том, что с ним делать», — сказали в пресс-службе ведомства.

Дальнейшая судьба медведя

Местный телеканал «Самотлор» сообщил, что у Агаева было два медведя. С какой целью он их содержал, неизвестно, в этом будет разбираться полиция. При этом мужчина заявил, что не является владельцем медведей и никогда им не был, хотя ранее он якобы давал разрешение на отстрел сбежавшего животного. В самой гостинице комментировать ситуацию отказались.

Правоохранители заверили общественность, что убивать животное не собираются. Ему подыщут новый дом, а хозяина медведя ждет проверка. По данным издания «86.ru», мужчина приехал на место и работает вместе с полицией.

Глава Нижневартовска Василий Тихонов написал в своем Instagram, что ему поступает много обращений с просьбой сохранить медведице жизнь.

«Дал задание службам решить вопрос по дальнейшей судьбе животного. Найдем ему достойное место обитания», — написал чиновник.

Однако пока медведицу было решено усыпить, чтобы проверить, нет ли у нее травм. Сейчас животное вернули в вольер на прежнее место жительства — на ответственное хранение, как сообщили в МВД. Меру называют временной — пока не найдут животному нового хозяина.

«Как только медведица уснет, мы будем ее грузить в транспортное средство. В дальнейшем она будет транспортирована в вольер, откуда она сбежала, будет ждать там, когда кто-то ее возьмет на дальнейшее содержание. Там еще ее мать в вольере сидит», — объяснили «360» в пресс-службе МВД.

Исполняющий обязанности заместителя ханты-мансийского межрайонного природоохранного прокурора Владимир Алексеенко добавил, что уже организована проверка законности содержания диких животных в неволе.

Телеканал N1 сообщил, что у медведицы могут быть повреждены задние лапы, лечение согласились взять на себя в Нижневартовском общественном фонде помощи животным «Человек и животные» (фонд «ЧиЖ»), об этом «360» рассказала руководитель организации Нина Бахман.

«Мы нашли мужчину, у которого есть клетка, который готов у себя подержать ее. За счет фонда готовы предоставить лечение и корм для мишки на тот период, пока он поправится и пока мы решим вопрос с заповедником, куда его отправим, потому что многие заповедники от него открещиваются — нет условий», — объяснила она.

Приручить нельзя

Бахман объяснила «360», что медведь — животное, которое нельзя приручить, рано или поздно природа все равно возьмет верх. Сейчас же медведица фактически ручная, в дикой природе, по мнению специалистов, выжить она не сможет. Агрессию же она проявляла преимущественно из-за того, что была ранена и напугана.

«Пока молодой, [медведь] управляемый, но с возрастом гены и сила воли все равно побеждают, в неволе у любого со временем психика пошатнется», — уверена она.

Юрист, директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский рассказал «360», что с января 2020 года в России действует полный запрет на содержание диких и опасных животных в домашних условиях. Разрешено это только в специализированных учреждениях, например, в зоопарках, заповедника, цирках и так далее.

За нарушения этого закона региональное законодательство предусматривает штрафы. Однако Бахман уверена, что действующих законов недостаточно. Проверять, выполняются ли они, просто некому. Известно о нарушениях обычно становится только после того, как что-то случится.

«Нужно принимать законы, которые не просто будут запрещать отлавливать и содержать диких животных в неволе, но и чтобы были контролирующие органы, которые бы следили за соблюдением закона», — заключила она.

Не так давно в Химках из квартиры сбежала рысь, животное выпало из окна и напугало местных жителей. В январе в Ульяновске на мужчину напал волкособ, сбежавший от частного владельца, аналогичный случай был в Подмосковье. По всей стране подобных происшествий сотни: тигры, волки, медведи и другие дикие животные периодически сбегают от своих хозяев.