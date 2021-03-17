Медведь оказался на улицах Нижневартовска и устроил погоню за человеком. Видео

Бурого медведя заметили утром 17 марта на улицах Нижневартовска. Жители города позвонили в полицию. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место, где гуляет животное.

«Поступило сообщение от граждан о том, что на улицах города Нижневартовска был замечен медведь. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место, оцепили этого медведя. Сейчас там собраны все службы. Решаем вопрос, что с ним делать», — рассказали «360» в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Жители Нижневартовска сняли хищника на видео. На кадрах видно, как животное лазает по сугробам, а потом гонится за человеком.

Как сообщил Telegram-канал Baza, это не дикое животное, а прирученное. Медведь жил в клетке в гостинице. По городу он бегал с самого утра, а потом, испугавшись транспорта, забился под трубы и никого к себе не подпускает. Его хозяин дал разрешение стрелять.

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