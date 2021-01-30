Животное, похожее на волка, напало на жителей Ульяновска в парке Победы. По предварительным данным, это собака породы «чешский волчак», которая сбежала из вольера.

Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва». Пострадавшие рассказали, что животное несколько раз укусило мужчину, который всех защищал. Женщина и две девочки очень испугались.

Позже работники парка вернули зверя в вольер. Покусанный мужчина поехал в травмпункт.

В пресс-службе управления МВД по Ульяновской области рассказали, что совместно с прокуратурой Ленинского района выясняются обстоятельства произошедшего.

«Разбираемся, как получилось, что животное оказалось на воле», — уточнили в ведомстве