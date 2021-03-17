Хозяину медведицы, которая разгуливала по улицам Нижневартовска, судьба животного безразлична. Сейчас хищнику ищут новое пристанище — усыплять его никто не собирается. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

«Никто животное не усыплял и пока не планирует. Все это (оцепление и контроль животного — прим. ред.) будет происходить до тех пор, пока судьбу медведицы не решат. Хозяину, насколько понятно, дальнейшая судьба животного безразлична. Ищем волонтеров, зоозащитников, которые будут готовы хищника к себе взять. Полиция точно его трогать не будет», — рассказали в ведомстве.

В полиции добавили, что годовалая медведица все еще находится в зоне оцепления в районе улицы Авиаторов.

Ранее в Сети появились видео с медведем, разгуливающим по улицам Нижневартовска. На одном из роликов животное побежало за мужчиной, чуть не попало под автобус и спряталось.

По данным полиции, медведица жила в клетке на территории гостиничного комплекса «Европа», откуда и сбежала сегодня утром. Там сейчас работает участковый: он выясняет, как опасное животное могло оказаться в городе.