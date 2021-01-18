Амурского тигра насмерть сбила машина на хабаровской трассе

В Хабаровском крае амурский тигр попал в ДТП. Перебегавшего дорогу хищника сбила иномарка. Авария произошла в темное время суток, водителя и транспортное средство удалось установить.

Тигр погиб на 191-м километре трассы «Хабаровск — Комсомольск», сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов региона. Под колеса он попал в районе села Троицкое.

«Амурский тигр, <…> перебегавший дорогу в районе 191-го километра трассы <…> был сбит автомобилем Suzuki Solio без номеров. Транспортное средство и водитель установлены», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители проводят необходимые оперативно-следственные действия. Решается вопрос о привлечении водителя к ответственности.

Труп тигра доставили в Хабаровск для необходимых экспертиз. Погибшим оказался самец в возрасте четырех-пяти лет. На дорогу он вышел в темное время суток, уточнило РИА «Новости», получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте ДТП.

Смерть амурского тигра стала третьим случаем гибели этих хищников на автодорогах Хабаровского края в течение года. Все они зарегистрированы на территории Нанайского района.

В региональном Минприроды напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим на трассе, чтобы избежать подобных инцидентов. Виновному в гибели занесенного в Красную книгу животного грозит административная или уголовная ответственность. Сумма штрафа может превышать два миллиона рублей.