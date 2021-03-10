Жителей Химок перепугала сбежавшая рысь, ее уже поймали. Видео
Жители химкинского ЖК «Город набережных» заметили во дворе дома сбежавшую рысь. Очевидцы рассказали «360», что хищник выпал из квартиры на пятом этаже и повредил лапу. На место вызвали сотрудников МЧС и полиции.
Рысь при падении не получила серьезных травм. На место приехали сотрудники ветеринарной службы и принялись ловить зверя. Для безопасности рыси дали снотворное, посадили в машину и увезли. Хозяин рыси уже в курсе произошедшего и вскоре заберет животное. Усыплять рысь никто не собирается, заверили местные жители.
Мужчина, проживающий в этом ЖК, рассказал «360», что заметил рысь, когда вышел на прогулку с собаками.
«Я собак отвел, вышел, стал фотографировать. Люди боялись к ней подойти. Как вот хозяин объяснил, ей полгода. Я стоял рядом с полицейскими, они с ним разговаривали. Нашли хозяина, созвонились с ним, он стюард и улетал куда-то, не мог вернуться», — сообщил он.
Рысь упала с пятого этажа около 09:30. Это произошло по адресу: улица Летчика Ивана Федорова, дом 2, корпус 2.
«Уже не в первый раз у нас тут кошки падают. Поменьше, побольше вылетают кошки», — отметил мужчина.
В октябре 2020 года в Подмосковье на школьницу во время прогулки с собакой напала степная рысь.