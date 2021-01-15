Метиса собаки и волка заметили в Подмосковье. Главные правила при встрече со зверем

Жители Одинцовского городского округа заметили зверя, похожего на волка. Сейчас его ищут охотники и ветеринары. Специалисты считают, что это волкособ, метис собаки и волка, сбежавший от частного владельца. Пока службы не поймали его, рассказываем, как вести себя при встрече с такими животными.

В Голицыне жители засняли бегающего по улицам волкособа, метиса собаки и волка. Его уже ищут ловцы диких животных, предположительно, он мог сбежать из частного питомника, откуда за последние несколько лет уже выбирались такие звери.

Как себя вести?

Жители Голицына показали правоохранителям записи, на которых видно, что волкособ спокойно бегает по улицам, заходит на частные территории и не боится жилого района. Для диких волков, отметил специалист по безопасности человека в природной среде, эксперт по выживанию, охотник и путешественник, действительный член РГО Михаил Ярин «Хыч», такое поведение не характерно.

«Нормальный волк, не больной, не раненый, за версту учует человека и обойдет, не покажется. А этот будет к людям выходить: жрать-то хочется, а добывать еду он не умеет, его же из миски кормили все время», — объяснил он.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский призвал жителей региона быть осторожнее. Хотя по поведению животного можно предполагать, что он привык к человеческому обществу, лучше не идти с ним на контакт. И ни в коем случае не подкармливать его.

Согласен с этим и зоолог, эксперт по волкам Хосе Антонио Эрнандес-Бланко. Он добавил, что метисы, гибриды собаки и волка, зачастую имеют непредсказуемое поведение, особенно в тех случаях, когда это зверь первого поколения, то есть крови волка и собаки в нем поровну.

Специалисты предполагают, что сейчас животное будет искать еду, в основном его целями могут стать помойки или другие источники запахов. Михаил Ярин также посоветовал внимательно следить за своими питомцами, особенно мелкими собаками.

Это не волк, который уйдет в лес, будет там выть, резать всех и нападать на обозы. Нет, это большая собака, похожая на волка. Нужно внимательно следить за своими мелкими собаками, потому что зверь масштабирует угрозу и добычу: мелкую собаку он не сожрет, но порвать может Михаил Ярин «Хыч».

При непосредственной встрече с таким метисом, отмечает Ярин, нельзя бежать, поворачиваться к животному спиной и давать ему почувствовать свой страх. Нужно, не выпуская животное из виду, постепенно разрывать дистанцию.

«Если будет нападать, палкой его бить, то есть проявлять здоровую агрессию. Не надо превращаться в добычу, потому что здесь идет масштабирование опасности. Если есть ответная реакция, то он грызть не будет, если он не бешеный и не раненый», — советует Ярин.

Нападение волков на людей вообще довольно редкая ситуация. Однако несколько подобных случаев все же имели место. Например, в 2019 году было зарегистрировано несколько нападений волков на людей в Крыму, тогда специалисты обнаружили у агрессивных особей бешенство. Значительно чаще звери могут охотиться на домашних животных, даже на собак, но не на человека. Тем не менее искать встречи с волком или даже с метисом не стоит.

Эрнандес-Бланко добавил, что не стоит и загонять зверя, так как он может почувствовать опасность. В таком случае волкособ может и напасть, но обычно — без бешенства и ранений — такого произойти не должно, если человек будет правильно себя вести.

«Нельзя приближаться к такому животному. Если зверь не больной, он сам будет сохранять дистанцию. Здесь то же самое, как если вы встречаете большую неопределенного поведения собаку», — заключил он.