Пансионат для престарелых сгорел в Пушкино. Главное

В Пушкино днем 11 января загорелось здание, где размещался пансионат для пожилых людей. Из объятого пламенем дома эвакуировали почти 60 человек — и постояльцев, и сотрудников. Обошлось без пострадавших, но прокуратура Московской области уже начала проверку. «360» собрал все, что известно о пожаре на данный момент.

Информация о возгорании поступила в 16:37, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Подмосковью. Огонь полыхал в жилом здании микрорайона Звягино на улице Школьной. Когда на место происшествия прибыли первые пожарные, пламя распространилось по всей крыше дома.

По словам местной жительницы Алисы Антоновой, загорелся самострой в частном секторе. Женщина заверила, что в нем находится полулегальный дом престарелых.

«Построили в частном секторе такой самострой, сдали в аренду и устроили там пансионат платный. И они сейчас выносят стариков», — отметила она.

С Антоновой согласилась еще одна жительница микрорайона. В беседе с газетой «Известия» она отметила, что постояльцев выносили «в чем есть».

«Дом престарелых был нелегальный, похоже. <…> Они остались на морозе. Может быть, там все выжили, но кто-то получил обморожение 100%», — заявила женщина.

Однако у пансионата есть официальный сайт, где говорится о предоставлении стандартных услуг — присмотре и уходе за пожилыми людьми. Он относится к крупной сети из 12 домов престарелых УКСС.

Судя по общедоступной информации, цена за сутки в заведении начиналась от 1390 рублей. В стоимость проживания включали трансфер и видеосвязь с родственниками в любое время.

Трехэтажное здание рассчитано на 70 пациентов. Номера в нем рассчитаны на двух-трех человек. Подопечным обещали прогулки, а пожилым людям с ограниченными возможностями здоровья — специальные кровати и матрасы, инвалидные кресла и ходунки.

Обитателям гарантировали присмотр круглые сутки и медицинскую помощь при необходимости, а также приятное времяпрепровождение: дни без забот, возможность посвятить себя давно заброшенным делам и хобби.

Огненная крыша

Очевидцы сняли пожар в доме престарелых на видео. Пламя бушевало на верхнем этаже здания, а площадь горения составила 450 квадратных метров.

Официальных данных о причине возгорания пока нет. Однако огонь мог разгореться из-за короткого замыкания в электрооборудовании, писало РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, это основная версия случившегося. Окончательные выводы сделают по заключению пожарно-технической лаборатории. Ее специалисты должны приступить к работе после полной ликвидации возгорания. Подмосковная прокуратура уже начала проверку. Администратор дома престарелых и обслуживающий персонал находятся в ОВД.

С огнем сотрудники МЧС справились в 21:34. К этому моменту специалисты устранили все последствия возгорания. Пострадавших, уточнили в ведомстве, не было. В тушении задействовали 49 единиц техники и 149 человек, в том числе 12 единиц техники и 38 человек от МЧС России.

Оперативная работа

В Минздраве Московской области рассказали, что из загоревшегося здания эвакуировали 46 постояльцев и 11 сотрудников. Их направили в подведомственную министерству организацию для временного размещения и осмотра. На месте, кроме спасателей, работали 20 бригад скорой помощи и четыре бригады ТЦМК.

«Предварительно, состояние доставленных в больницу удовлетворительное», — отметили в министерстве.

Глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов добавил, что людей из частного пансионата направили в ЦРБ имени Розанова.

«Люди размещены, организовано горячее питание, ситуация находится под контролем», — сказал он.

По словам пушкинского городского прокурора Андрея Чижова, состояние 40 постояльцев дома престарелых удовлетворительное. Он уточнил, что эвакуировали 69 человек, среди которых было 59 пенсионеров и 10 сотрудников заведения из числа обслуживающего персонала. Людей оперативно развезли по больницам на каретах скорой помощи.

Оказалось, что помогал эвакуировать людей из горящего здания 11-летний подмосковный школьник. Его мать подчеркнула, что все службы сработали очень оперативно.

Врачи из больницы Пушкинского округа заметили, что ни один из прибывших к ним пациентов не получил ни ожоги, ни отравление угарным газом. Все, кроме одной женщины, находятся в терапевтическом отделении.