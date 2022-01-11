Пожар в доме престарелых в Пушкино потушили

Пожарные полностью потушили загоревшийся в Пушкино дом престарелых. Никто из постояльцев или сотрудников не пострадал. Об этом сообщили в МЧС.

«В 18:20 локализация пожара на площади 450 квадратных метров. В 18:42 ликвидация открытого горения. В 21:34 ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что для борьбы с огнем привлекали 49 единиц техники и 149 человек, в том числе 12 единиц техники и 38 человек от МЧС России.

Информации о причинах возгорания пока нет. Ранее пушкинский городской прокурор Андрей Чижов рассказал, что из здания эвакуировали 69 человек — 59 постояльцев и 10 сотрудников.

В больнице Пушкинского округа уточнили, что ни у кого из прибывших к ним пациентов нет ни ожогов, ни отравления угарным газом. Там отметили, что приняли 40 человек, еще пять — в пути. При этом сотрудники дома престарелых вместе с администратором сейчас находятся в ОВД.

Непосредственно администратор и обслуживающий персонал находятся в отделе внутренних дел, где проводятся проверочные мероприятия в рамках уголовно-процессуального законодательства», — отметил Чижов.