Стало известно о состоянии постояльцев сгоревшего дома престарелых в Пушкино

Появились новые сведения о состоянии постояльцев дома престарелых в подмосковном Пушкино, где во вторник, 11 января, произошел пожар. Сообщается, что в городскую больницу Пушкинского округа доставили 40 пожилых людей, все они в удовлетворительном состоянии.

«В микрорайоне Звягино, на улице Школьной, произошло возгорание частного пансионата, в котором находились пожилые люди. Примерно эвакуировано 69 человек: это 59 постояльцев и 10 человек обслуживающего персонала», — рассказал пушкинский городской прокурор Андрей Чижов.

Он отметил, что всех людей оперативно доставляют в больницы на каретах скорой помощи.

В больнице Пушкинского округа уточнили, что ни у кого из прибывших к ним пациентов нет ни ожогов, ни отравления угарным газом. Еще пятеро постояльцев дома престарелых пока в дороге в медицинское учреждение.

Всех прибывших разместили в терапевтическом отделении, кроме одной женщины — у нее обнаружили перелом ключицы, который произошел не во время пожара, а около недели назад. Пациентку поместили в отделение травматологии.

Чижов также уточнил, что администратор дома престарелых и обслуживающий персонал сейчас находятся в ОВД. По факту пожара начали проверку.

«Непосредственно администратор и обслуживающий персонал находятся в отделе внутренних дел, где проводятся проверочные мероприятия в рамках уголовно-процессуального законодательства», — отметил он.