Дом престарелых загорелся в Пушкино. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Местные жители запечатлели пожар на видео. На кадрах показано, что все здание охвачено огнем.

«Ужас, там же люди», — ужаснулась жительница Пушкино, снявшая пожар в пансионате.

Автор ролика Алиса Антонова рассказала «360», что этот дом престарелых — самострой в частном секторе.

«Это полулегальный дом престарелых. Построили в частном секторе такой самострой, сдали в аренду и устроили там пансионат платный. И они сейчас выносят стариков», — сообщила она.

Алиса отметила, что в соседнем доме живет ее дядя.

«На нашу сторону тоже искры полетели», — сказала она.

В главке МЧС по Московской области рассказали, что сообщение о пожаре в Пушкино поступило в 16:37. В ведомстве отметили, что загорелось нежилое здание в деревне Звягино. Информация уточняется.

Пожар распространился на площади 450 квадратных метров. Из загоревшегося дома престарелых спасли семь человек, еще 20 эвакуировали, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Подмосковная прокуратура организовала проверку в связи с пожаром, сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства. Пушкинский городской прокурор Андрей Чижов выехал на место.

К тушению пожара в МЧС привлекли шесть единиц техники и 23 человека.