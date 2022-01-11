Подмосковный школьник помог вывести людей из горящего дома престарелых в Пушкино

При эвакуации из загоревшегося пансионата для престарелых в Пушкино все службы сработали оперативно. Сотрудникам МЧС помог вывести людей 11-летний школьник.

О поступке ребенка рассказала мать мальчика, которую процитировал РЕН ТВ в Telegram.

«Молодцы, все сработали оперативно. Даже у меня 11-летний ребенок помогал доводить пенсионеров из дома престарелых в машину скорой помощи», — заявила женщина.

По ее словам, сын вместе со спасателями переносил пожилых постояльцев на носилках. В итоге все прошло хорошо, и людей спасли.

Пожар в пушкинском микрорайоне Звягино произошел во второй половине дня 11 января. Пламя охватило площадь в 450 квадратных метров. Из здания эвакуировали почти 60 человек. Пострадавших среди них не было, тем не менее людей доставили больницы. Их разместили и обеспечили горячим питанием. Состояние постояльцев медики сочли удовлетворительным.

Возгорание полностью ликвидировали в 21:34. Сначала в МЧС сообщили о локализации пламени и ликвидации открытого горения. Информации о причинах пожара пока нет. Идет проверка.