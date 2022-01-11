Почти 60 человек эвакуировали из горящего дома престарелых в Пушкино

46 постояльцев и 11 сотрудников эвакуировали из горящего дома престарелых в Пушкино. Об этом «360» сообщили в Минздраве Московской области.

В ведомстве уточнили, что сейчас на месте работают 20 бригад скорой помощи и 4 бригады ТЦМК.

«Для временного размещения и проведения медицинского осмотра в медицинскую организацию, подведомственную Минздраву МО эвакуировано 46 постояльцев и 11 сотрудников. Предварительно состояние доставленных в больницу удовлетворительное», — сказано в сообщении.

В Минздраве также подчеркнули, что решение о размещении постояльцев сгоревшего пансионата примут после проведения всех диагностических мероприятий.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА «Новости», что из здания эвакуировали всех 48 человек, которые находились в горящем доме престарелых в Пушкино. По данным ведомства, 13 из них были сотрудниками.

Пансионат загорелся в пушкинском микрорайоне Звягино по адресу улица Школьная, 41Б. Площадь горения занимала порядка 450 квадратных метров. Огонь охватывал весь верхний этаж здания. На месте работали шесть единиц техники и 23 человека пожарных. Прокуратура Московской области уже начала проверку в связи с пожаром. На место выехал городской прокурор Андрей Чижов.

Жительница соседнего дома сняла пожар на видео.