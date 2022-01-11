Пострадавших при пожаре в доме престарелых в Пушкино доставили в ЦРБ имени Розанова

Всем пострадавшим при пожаре в доме престарелых в Пушкино оказана медицинская помощь, они находятся в ЦРБ имени Розанова. Об этом сообщил глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов, прибывший на место происшествия.

«Произошел пожар в частном пансионате, в котором на сегодняшний момент располагается порядка 68 человек, 57 человек эвакуированы силами скорой помощи, которые находятся сейчас в ЦРБ имени Розанова», — сообщил глава округа.

Красноцветов добавил, что в тушении пожара задействованы семь пожарных расчетов, на месте находятся порядка девяти карет скорой помощи.

«Всем пострадавшим оказана первая необходимая скорая помощь. Все, кто размещался у нас в стационаре, сейчас находятся в ЦРБ. Люди размещены, организовано горячее питание, ситуация находится под контролем», — сказал он.

На кадрах с места можно заметить, что здание продолжает гореть, его все еще тушат. Спасатели эвакуируют пострадавших. Работают бригады скорой помощи.

Пожар в доме престарелых в микрорайоне Звягино произошел во вторник. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 16:37. Прокуратура Подмосковья организовала проверку в связи с произошедшим. Жительница соседнего дома запечатлела пожар на видео.