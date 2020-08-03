Открытые границы, события в Белоруссии и расчленение Энди Картрайта. Неделя в фотогалерее

За неделю произошло много важных и интересных событий. Россия наконец-то открыла границы с некоторыми странами, у мусульман начался Курбан-Байрам, а в Белоруссии задержали 33 «боевика».

Подробнее о том, что произошло с 27 июля по 2 августа — в фотогалерее «360».

Россия открыла границы

1 августа случилось долгожданное для многих россиян событие — РФ открыла границы с некоторыми странами. В этот день первые самолеты с российскими туристами вылетели в Турцию, Великобританию и Танзанию, а гости из этих государств смогли попасть в Москву.

Кроме того, открылась граница с Абхазией — президент республики поддержал решение Роспотребнадзора возобновить туризм между странами и открыл ее для россиян в ту же минуту, когда это сделали власти России.

Постепенно список стран, в которые могут отправиться российские путешественники, будет увеличиваться. С 15 августа можно будет попасть в Швейцарию, однако для этого необходимо соблюдать ряд требований. Пока туда могут прилететь только те россияне, которые имеют в стране вид на жительство, а также граждане Швейцарии и лица, испытывающие абсолютную необходимость. Все они должны будут пройти 10-дневный карантин по месту жительства.

Аресты россиян в Белоруссии

В ночь на 29 июля Белоруссии задержали 33 гражданина России, которых в стране назвали «боевиками» из иностранной ЧВК. Вскоре после их задержания президент республики Александр Лукашенко собрал срочное совещание Совета безопасности, на котором поручил выяснить, какое отношение к случившемуся имеет Россия. В сообщениях также сказано, что на территорию Белоруссии ранее прибыли «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

Правоохранители республики возбудили уголовное дело о подготовке террористических актов. Однако вскоре появилась информация о том, что россиян подозревают в организации беспорядков, и задержали их именно из-за этого. В Кремле сообщили, что Москвы не располагает данными о противоправных действиях задержанных. По словам посла РФ в Белоруссии, россияне направлялись в третью страну, но опоздали на самолет, из-за чего им пришлось остановиться в одном из отелей республики.

Эксперты уверены, что эта ситуация поможет президенту Александру Лукашенко не только укрепить позиции у избирателей, но и ужесточить внутреннюю политику перед выборами главы государства. Он уже заявил правоохранителям, что на митингах могут присутствовать специально обученные иностранные «военные и бандиты», и поручил усилить меры безопасности.

Курбан-Байрам

30 июля начался один из главных праздников мусульман — Курбан-байрам. Однако отметить его традиционно в этом году не получится — коронавирус подпортил все планы и значительно сократил количество паломников, которые смогли совершить положенный хадж в Мекку.

Из-за пандемии Саудовская Аравия впервые закрыла свои границы для хаджиев. Ежегодно его посещали около 2,5 миллионов верующих, но в этот раз количество паломников сократили в 2500 раз — туда смогла попасть лишь одна тысяча человек. Речь идет о жителях Саудовской Аравии, а также об иностранцах, которые оказались на территории страны до начала пандемии.

Расчленение Энди Картрайта

29 июля в полицию обратилась адвокат рэпера Энди Картрайта. Она рассказала правоохранителям, что музыкант, по словам его супруги Марины Кохал, скончался четыре дня назад от передозировки наркотиков. Чтобы спасти мужа от бесславной смерти, женщина решила расчленить его тело и избавиться от останков.

Полицейские обнаружили в квартире части тела рэпера, которые были завернуты в целлофановые пакеты и хранились в коридоре и холодильнике. Позднее сама Марина рассказала следствию, что срезала кожу с подушечек пальцев мужа и отнесла ее на детскую площадку. Она надеялась, что ее съедят крысы.

Сперва девушку не задержали, а лишь допросили. Но на следующие сутки пришли результаты экспертизы, которые не нашли в крови Картрайта следов наркотиков, зато обнаружили след этанола. Позднее СК все-таки задержал Кохал. Следователи подозревают, что она расчленила мужа, чтобы скрыть следы убийства.

Загадочная смерть на алтайской турбазе

Чиновник с семьей и двумя детьми погиб во время отдыха на турбазе в Алтайском крае. Полицию вызвали сотрудники, потому что семья несколько дней не выходила из номера. 51-летний чиновник Иосиф Кременских, его жена, 16-летний сын и 12-летняя дочь приехали из Барнаула 26 июля. Они должны были покинуть номер 31 числа, однако их видели за пределами комнаты только в первый день приезда. Администрация не тревожила их, потому что решила, что гости хотят отдохнуть.

Следственный комитет возбудил дело по статье «Убийство двух и более лиц». По основной версии, причиной смерти стало отравление угарным газом от дизельного генератора. Подробнее — в материале «360».

День ВДВ

2 августа в России отмечают День ВДВ. В 2020 году российские десантники отпраздновали не только ежегодный праздник, но и юбилей — ровно 90 лет назад в СССР появилась первая военно-воздушная часть. Из-за пандемии пришлось отменить запланированный ранее концерт, который должен был состояться в столице. Однако без праздничных мероприятий десантники не остались.

Празднование началось с традиционного возложения цветов к памятнику 6-й роте около музея Вооруженных сил. Кроме того, 1 августа состоялся комплекс мероприятий в парке «Патриот», в том числе — молебен в недавно построенном храме Минобороны. В Алабине прошел ежегодный военно-спортивный праздник, во время которого состоялись соревнования по танковому биатлону.

5G в России

Первый оператор получил пятилетнюю лицензию на предоставление 5G-услуг в 83 регионах страны. Компания МТС сможет давать клиентам мобильную связь в диапазоне 24,25–24,65 гигагерца. Раньше всех ее смогут опробовать крупные промышленные, нефтегазовые, сельскохозяйственные предприятия и бизнес-клиенты.

Эксперты отметили, что лицензию на 5G может получить любой оператор. Основная проблема заключается в развитии этого вида связи в России. Это связано с большим количеством ограничений, которые имеет указанный диапазон. В их числе — использование операторами исключительно точечного покрытия. Подробнее о трудностях, с которыми предстоит столкнуться компаниям — в материале «360».