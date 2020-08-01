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    01 августа 2020, 11:15

    СК определился с главной версией гибели семьи на турбазе на Алтае

    Алена Макаренко

    Семья местного чиновника с женой и двумя детьми-подростками могла погибнуть на турбазе «Глобус» у озера Ая в Алтайском крае в результате отравления. Об этом сообщили на сайте регионального СК России.

    Отравление считается одной из приоритетных версий.

    Следователи-криминалисты и специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды и воздуха. Назначен необходимый комплекс судебных экспертиз — медицинских, химических, генетических, криминалистических. На основании их результатов можно будет установить причину смерти четверых человек.

    Установлено, что члены семьи умерли в ночь на 27 июля, при этом признаков насильственной смерти не обнаружено.

    Семья чиновника приехала на турбазу из Барнаула. Гости заселились 26 июля, а 31-го числа они должны были выехать. Всю неделю соседи жаловались на неприятный запах. Администрация вызывала ассенизаторскую службу, которая прочистила канализацию, но запах так и не исчез. Записи с камер наблюдения показали, что после заселения никто из семьи не покидал номер.

    Полицейские, криминалисты СК и краевой прокурор осмотрели место происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». В номере были обнаружены тела 57-летнего мужчины, его 43-летней жены и двух детей в возрасте 11 и 16 лет.

    Новости SMI.FM