СК определился с главной версией гибели семьи на турбазе на Алтае

Отравление считается одной из приоритетных версий.

Следователи-криминалисты и специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды и воздуха. Назначен необходимый комплекс судебных экспертиз — медицинских, химических, генетических, криминалистических. На основании их результатов можно будет установить причину смерти четверых человек.

Установлено, что члены семьи умерли в ночь на 27 июля, при этом признаков насильственной смерти не обнаружено.

Семья чиновника приехала на турбазу из Барнаула. Гости заселились 26 июля, а 31-го числа они должны были выехать. Всю неделю соседи жаловались на неприятный запах. Администрация вызывала ассенизаторскую службу, которая прочистила канализацию, но запах так и не исчез. Записи с камер наблюдения показали, что после заселения никто из семьи не покидал номер.

Полицейские, криминалисты СК и краевой прокурор осмотрели место происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». В номере были обнаружены тела 57-летнего мужчины, его 43-летней жены и двух детей в возрасте 11 и 16 лет.