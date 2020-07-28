Первый оператор получил право на 5G. Но для обычных россиян связь останется недоступной

Компания МТС первой среди сотовых операторов получила лицензию на предоставление 5G-услуг. Но обычные люди нескоро смогут пользоваться этой скоростной и современной связью. В России слишком много проблем для развития сетей пятого поколения.

Сотовый оператор МТС получил пятилетнюю лицензию на предоставление клиентам мобильной связи в формате 5G в диапазоне 24,25–24,65 гигагерца в 83 регионах страны. Первыми опробуют этот вид связи крупные промышленные, нефтегазовые, сельскохозяйственные предприятия и бизнес-клиенты. Использование 5G удобно в медицине, ретейле и логистике.

«Стандарт 5G позволит корпоративным клиентам активно использовать технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием, развития беспилотного транспорта, интерактивных программ обучения и создания новейших систем контроля качества на производстве», — пояснил президент МТС Алексей Корня.

Удобно для избранных

Для корпоративных клиентов, например крупных заводов, МТС может создавать локальные сети на предприятиях, сообщил «360» гендиректор информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.

«Они хороши не только тем, что имеют более весомые скоростные характеристики, в десятки раз больше текущих, но и [тем, что у них] минимальное время задержки, большое количество устройств, которые можно подключить к сетям пятого поколения, в то время как в 3G и 4G количество терминалов, которые можно подключить к базовой станции, ограничено», — добавил эксперт.

Правда, пока в России нет оборудования для сетей пятого поколения, даже корпоративных. Плюс пока не во всех регионах России есть связь формата 4G или хотя бы 3G.

Проблема в точечном покрытии

Лицензию на предоставление услуг в формате 5G может получить любой оператор, поэтому неважно, кто стал первым, пояснила РБК пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева. Компания тоже готова к запуску 5G в больших городах. Но наличие лицензии не решает проблему развития этого вида связи в России.

Дело в том, что выделенный Госкомиссией по радиочастотам диапазон имеет много ограничений, одно из которых — использование операторами исключительно точечного покрытия. «И даже для этого диапазона условия использования спектра, установленные ГКРЧ, не позволят нормальную коммерческую эксплуатацию сетей 5G», — сообщила Айбашева.

Из-за этого операторам придется использовать точечное покрытие. Но и с ним, без выделения частот в диапазоне 3,4–3,8 гигагерца, построение экономически выгодных сетей 5G невозможно.

Когда 5G станет доступной?

Для обычных абонентов наличие лицензии ничего не меняет, согласен Кусков. Ближайшие год-полтора россияне точно не смогут пользоваться этим современным форматом связи. Запрошенные операторами для массового запуска сетей пятого поколения частоты диапазона 3,4–3,8 гигагерца до сих пор числятся за военными.

«Без этих частот невозможно построить качественный потребительский сегмент. Выданные частоты хороши тем только, что можно начать работать в этом направлении, запускать сети производственных компаний», — пояснил эксперт.

Сейчас в России основной технологией является сеть LTE. Через нее проходит порядка 75% всего трафика, остальное идет через 3G. И эта технология будет являться основной еще до 2022–2023 годов. Помимо уже указанных проблем, для перехода на пятое поколение операторам и посредникам придется продать старое и купить новое оборудование. А это дорогое удовольствие.

«Услуги связи дешевле не станут. Операторы, когда запускали LTE, уже наступили на грабли, когда дали новую связь по тем же тарифам, что были в сетях третьего поколения. До сих пор они еще не вернули инвестиции с LTE», — заключил Кусков.