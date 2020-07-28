Россиянам открыли дорогу в Турцию, Великобританию и Танзанию. Что понадобится для путешествия?

Турция

Чтобы попасть в Турцию, россиянам не понадобится ни виза, ни справка с отрицательным тестом на коронавирус. При этом во время полета туристов попросят заполнить анкеты. В ней надо будет указать номер кресла, личные данные, информацию о здоровье и адрес, по которому гость планирует жить в стране.

Перед тем как допустить пассажиров к паспортному контролю, у всех проверят температуру. Если она будет выше положенной или же у человека заметят другие признаки плохого самочувствия, сотрудники аэропорта предложат сдать бесплатный ПЦР-тест на коронавирус. При положительном результате больного отправят к госпиталь. Стоит отметить, что в курортные города Турции можно будет начать летать чуть позже — с 10 августа.

За первые выходные после объявления об открытии Турции направление Москва — Анталья поднялось с 19-й позиции на первую по популярности среди всех зарубежных маршрутов. При этом цены на билеты в Анталью выросли на 42% в сравнении с прошлым годом, в Стамбул — на 30%. Речь идет о рейсах из Москвы, сообщают «Известия». При этом интерес к российским курортам резко упал.

Однако медики советуют россиянам быть аккуратнее, следить за здоровьем и делать прививки перед отдыхом. Ведь Турция — страна, где и без коронавируса достаточно много опасных бактерий. Об этом заявила ведущий научный сотрудник ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Турция — это тоже страна с рядом инфекций, где можно не избежать также гепатитов, брюшного тифа. Там есть крымская геморрагическая лихорадка, достаточно активно передающаяся при присасывании клеща, есть трехдневная малярия. Турция — это тоже место с жарким климатом, где достаточно много инфекций, которые хорошо себя чувствуют и передаются как членистоногими, так и через воду и воздушно-капельным путем», — заявила специалист.

Танзания

Для въезда в Танзанию справка с отрицательным тестом на коронавирус также не требуется. А вот визу все же придется оформить. Документ сроком на 90 дней можно сделать как в Москве (потребуется всего один день и 60 евро), так и в аэропорту прилета за 50 евро.

На борту самолета пассажиры должны будут заполнить анкету, куда впишут данные своих документов, туристической компании, а также обозначат наличие или отсутствие симптомов COVID-19. По прилете у всех гостей страны измерят температуру. В случае сомнений в Танзании, как и в Турции, предложат сдать тест на SARS-CoV-2. По данным Роспотребнадзора, для отдыха на Занзибаре не требуется специальных прививок.

Правда, перелет туда достаточно дорогой и не прямой. Пока туда можно добраться лишь регулярными рейсами с пересадками. Например, можно полететь с Turkish Airlines. В таком случае цены на билет туда-обратно начинаются от 57 тысяч рублей.

Зато в Танзании действительно есть что посмотреть. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, количество россиян, доставленных на родину из Танзании вывозными рейсами, показывает: это место очень популярно.

Туда едут в основном на сафари, так как большую часть страны занимает территория нетронутой природы, где можно встретить обитателей саванны. Более того, можно подняться на самую высокую вершину Африки — Килиманджаро. А местные пляжи составят конкуренцию ослепительно белым курортам Мальдив.

При этом гости государства почти полностью отделены от местного населения, среди которого не наблюдают роста заболеваемости. Президент Танзании еще в самом начале лета заявил, что эпидемия в государстве закончилась, не начавшись. По официальным данным, на начало мая в стране было всего 508 зараженных. С тех пор количество заболевших не отслеживают, правительство отменило все ограничительные меры. Проживающие в Танзании иностранцы также говорят об отсутствии вспышки вируса.

Великобритания

С Туманным Альбионом все несколько сложнее. При его посещении россияне будут вынуждены пройти 14-дневную изоляцию. Более того, гостям Великобритании придется заполнить специальную онлайн-форму, где туристы укажут свои паспортные данные, цель поездки, адрес пребывания и еще некоторые детали, включая место, где будет проходить изоляция.

Туда гостей отправят сразу после измерения температуры в аэропорту и прохождения таможни. Если турист решит нарушить режим, сначала его оштрафуют минимум на 100 фунтов стерлингов. При повторной попытке сумма штрафа вырастет. Также нарушителя могут не пустить в страну в следующий раз.

Рейсы в Великобританию будут совершаться в Лондон. Там уже с июля начали работать музеи, в том числе Национальная галерея на Трафальгарской площади. А теперь, после четырехмесячного перерыва, открылся и самый посещаемый музей столицы — Тейт Модерн, сообщает Londonist. Правда, билеты в подобные места в Великобритании теперь необходимо покупать заранее — через интернет, а наслаждаться искусством придется в масках.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами в связи с пандемией коронавируса 27 марта. Исключением стали рейсы, которыми россиян вывозили из-за границы, а также грузовые, почтовые, санитарные и другие перелеты.

1 августа возобновляются полеты в Турцию, Танзанию и Великобританию. Улететь, правда, пока можно будет только из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

С 15 июля после возвращения на родину туристам не придется уходить на карантин, достаточно будет сдать тест на коронавирус. В АТОР рекомендуют россиянам, вылетающим из страны, приобретать страховку, покрывающую лечение от COVID-19.