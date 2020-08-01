Приезжающих в Швейцарию россиян обязали пройти карантин

Посольство Швейцарии в Москве сообщило, что в страну смогут въехать только те россияне, которые имеют вид на жительство. Им также обязательно придется пройти 10-дневный карантин.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипмиссию.

«Россия входит в группу стран с высоким риском, поэтому прохождение 10-дневного карантина по месту жительства обязательно. Пока Швейцарию смогут посещать только граждане, имеющие вид на жительство. Въезд для туристов из России пока закрыт», — сообщили швейцарские дипломаты.

Два источника в авиаотрасли сообщили агентству, что власти обсуждают возможность с 11 августа полностью восстановить международное авиасообщение. Пока окончательное решение не принято.

Ранее стало известно, что с 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией. Рейсы будут совершаться один раз в неделю.