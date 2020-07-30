Почти безлюдный хадж в Мекку. Как прошел главный мусульманский ритуал в пандемию

Коронавирус продолжает оказывать влияние на все аспекты нашей жизни. В этот раз очередь дошла ежегодного хаджа в Мекку. Саудовская Аравия впервые закрыла своих границы. Количество участников паломничества сократили в 2500 раз. Вспоминаем, как выглядел религиозный ритуал до пандемии.

Хадж является одним из самых впечатляющих религиозных ритуалов. Несколько десятков тысяч людей разных национальностей в белых одеяниях совершают семикратный обход священной Каабы. Ритуал проходит во дворе крупнейшей в мире мечети Аль-Харам. Во время обряда половники молятся о прощении.

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Согласно легенде, здание кубической формы создали еще Адам с Евой. Они посвятили его Аллаху. В углу находится Черный камень. Его послал Всевышний из рая. Когда-то он был ослепительно белым, но потемнел от людских грехов.

Как проходил ритуал раньше

Хадж в Мекке для мусульман является прежде всего очищением души. Ежегодно его посещают около 2,5 миллиона верующих. Для каждой страны определяют квоту по количеству приезжающих. В этом году посетить ритуал не смогли 25 тысяч россиян.

Многие паломники надеялись, что коронавирус отступит. Посещение главной святыни хотя бы раз в жизни обязательно для каждого мусульманина — это один из «пяти столпов» ислама. Но все случилось иначе: ситуация с коронавирусной инфекцией в Саудовской Аравии в мае и июне ухудшилась. В стране выявлено 272 590 случаев заражения.

Новые реалии

Правительство приняло решение провести внутренний хадж, без въезда иностранных мусульман. Однако иностранцы все-таки могли принять участие в хадже, если они уже находились на территории Саудовской Аравии.

Посетить хадж смогут только тысяча паломников. Это в 2,5 тысячи раз меньше обычного.

В этом году паломничество проходило со строгими мерами профилактики коронавирусной инфекции. Верующие соблюдали социальную дистанцию, не менее полутора метров. Кроме того, перед посещением хаджа они проходили строгий отбор и соблюдали самоизоляцию до прибытия в священное место.