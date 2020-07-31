Семья чиновника с двумя детьми погибла на турбазе в Алтайском крае. Подробности

На турбазе в Алтайском крае погиб местный чиновник с женой и двумя детьми-подростками. Семья приехала несколько дней назад, но из дома, где поселились туристы, с тех пор никто не выходил. В СК считают, что речь идет об убийстве. Подробности — в материале «360».

Тела нашли на турбазе «Глобус» у озера Ая. Семья приехала туда из Барнаула, за 280 километров. Гости заселились в воскресенье, 26 июля. А в 31 числа должны были выезжать. Всю неделю соседи жаловались на неприятный запах. Администрация вызывала ассенизаторскую службу, которая прочистила канализацию, однако запах не исчез, сообщали местные СМИ. По записи с камер наблюдения выяснилось, что после заселения никто из гостей не покидал номер.

Полицейские, криминалисты СК и краевой прокурор осмотрели место происшествия. Следственный комитет возбудил дело по статье «Убийство двух и более лиц». Также следователи выложили видео осмотра дома, в котором нашли тела. Судя по кадрам, брызг крови на полу и стенах как минимум в части помещений обнаружено не было.

По данным источника «МК на Алтае», семья, судя по состоянию тел, могла погибнуть еще 27 июля. Следов насильственной смерти при осмотре трупов не нашли. Одной из рабочих версий собеседник издания назвал отравление.

Личности погибших на алтайской турбазе установлены. По предварительным данным, это 51-летний чиновник краевой администрации Иосиф Кременских, его жена, 16-летний сын и 12-летняя дочь. На турбазу отдыхающие приехали на рейсовом автобусе. Администрация базы полагала, что гости хотят отдохнуть, поэтому не тревожила туристов.

Иосиф Кременских работал в управлении по печали Алтайского края, руководил сектором мониторинга в отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ. Ранее он был учителем информатики.

«Очень жаль Иосифа Геннадьевича, вел у нас в школе информатику, приятный был человек», — написала пользовательница Карина в местном паблике во «ВКонтакте».

База отдыха «Глобус» / сайт организации

Турбаза «Глобус» находится в березовой роще на западном берегу озера Ая. Приезжим предлагают номера в деревянных корпусах.