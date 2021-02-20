В ночь на 20 февраля произошло обрушение на Норильской обогатительной фабрике «Медвежий ручей». Из-под завалов достали шесть человек, один из них погиб, пять в тяжелом состоянии. По предварительной версии следствия, причиной могли стать обнаруженные ранее дефекты здания.

Обрушение галереи дробильного цеха произошло в субботу, после полуночи по московскому времени, на тысяче квадратных метров. В этот момент в здании находились восемь рабочих — они занимались ремонтом. Незадолго до этого в конструкции здания обнаружили некий дефект.

«20 февраля, в 04:44 по местному времени (00:44 по московскому), поступило сообщение об обрушении галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики по адресу: Красноярский край, город Норильск, Центральный район, Промзона, улица Горная, 27», — сообщили в МЧС.

Один из источников ТАСС рассказал, что на фабрике произошло обрушение трех галерей — двух транспортных и одной пешеходной, а также частично склада центра дробления.

Спасение рабочих

Изначально самостоятельно выбрались два человека. В течение нескольких часов спасатели достали из-под завалов еще четверых, один из них умер в больнице.

Более девяти часов спасатели разбирают завалы, чтобы найти еще двух рабочих. К работе привлекли 195 человек, 57 единиц техники, из них от МЧС 107 человек, 17 единиц техники. Высота завалов составила 20 метров.

Разбор завалов осложняют сильный мороз и опасность обрушения конструкций. Шансы найти живыми двух человек уменьшаются с каждым часом. По сведениям источника РИА «Новости» в экстренных службах, спасатели установили место, где под завалами в Норильске могут находиться люди.

В Норильскую межрайонную больницу №1 госпитализировали пятерых пострадавших в тяжелом состоянии. Там развернули шесть операционных, за их жизнь борются шесть бригад специалистов травматологов, анестезиологов-реаниматологов, нейрохирургов.

«При необходимости будут привлечены специалисты Краевой клинической больницы. На месте пришествия медицинскую помощь оказывают пять бригад скорой помощи и две реанимационные бригады», — сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.

Критический дефект

К обрушению могли привести ранее обнаруженные дефекты, которые пытались устранить рабочие. По предварительной версии следствия, проблема была в галерее дробильного цеха. Рабочие подрядной организации «Норильскникельремонт» приступили к работам по укреплению несущих опор и перекрытий галереи 8 февраля.

Что стало его катализатором, станет известно после результатов проверки Следственного комитета, прокуратуры и МЧС.

После обрушения следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ».

Как сообщил прокурор города Владимир Большунов, который прибыл на место ЧП, прокуратура Норильска организовала проверку соблюдения техники промышленной безопасности.

«Прокуратурой также организована проверка по нарушению правил промышленной безопасности», — сказал он.

Компания «Норильский никель» также начала проверку причин обрушения здания дробильного цеха.