Стало известно о состоянии пострадавших при обрушении на фабрике в Норильске

Пять пострадавших при обрушении в цеху Норильской обогатительной фабрики находятся в тяжелом состоянии. Они в больнице, врачи борются за их жизнь. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Красноярского края.

«В Норильской межрайонной больнице № 1 развернуто шесть операционных. Привлечено шесть бригад специалистов-травматологов, анестезиологов-реаниматологов, нейрохирургов. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — рассказали в ведомстве.

По данным краевого Минздрава, на месте ЧП сейчас работают пять бригад скорой помощи. Две из них — реанимационные.

Утром 20 февраля в цеху Норильской обогатительной фабрики обрушилась галерея на площади около тысячи «квадратов». Под завалами оказались люди. Двое смогли выбраться самостоятельно. Шестерых достали спасатели. Один человек погиб. Поиски продолжаются.

Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».