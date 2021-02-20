СМИ: спасатели в Норильске обнаружили место, где под завалами могут оставаться люди

Спасатели установили место, где под завалами в Норильске могут находиться люди. В цеху местной обогатительной фабрики произошло обрушение.

«Предположительно установили место, где под завалами могут находиться люди, но в связи с угрозой обрушения, специалисты решают вопрос о том, как их безопасно извлечь из-под завалов», — заявил РИА «Новости» источник в экстренных службах региона.

Он добавил, что существует угроза нового обрушения при проведении спасательных работ. Всего к ним привлекли 195 человек и 57 единиц техники.

О ЧП на Норильской обогатительной фабрике стало известно в 00:44 по московскому времени. Площадь обрушения составила около одной тысячи квадратных метров. Два человека выбрались самостоятельно, еще четырех спасли из-под завалов. Продолжаются поиски еще двоих. Известно, что один из спасенных позже скончался в больнице. Пятеро госпитализированных остаются в тяжелом состоянии.

СК РФ по региону открыл уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Прокуратура проводит проверку о нарушении правил промышленной безопасности. По данным ведомства, обрушение произошло во время ремонтных работ по усилению конструкций.