Обрушение произошло на фабрике в Норильске. Под завалами могут находится люди

Обрушение галереи дробильного цеха произошло в Норильской обогатительной фабрики. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Красноярскому краю.

Сообщение об инциденте поступило в 00:44, отмечается в сообщении ведомства.

«Самостоятельно спаслись два человека и одного извлекли из-под завалов в состоянии средней степени тяжести. По предварительной информации, под завалами могут находиться еще люди», — приводит РИА «Новости» сообщение МЧС.

Позднее в МЧС заявили, что в 03:18 (по московскому времени) удалось спасти четвертого пострадавшего. По предварительной информации, под завалами могут находиться шесть человек, уточнило агентство.

Проводятся все необходимые мероприятия для поиска возможных пострадавших и разбора конструкций. Привлечено 71 человек и 13 единиц техники.

Видео: МЧС