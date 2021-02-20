«Норникель» начал проверку после обрушения на обогатительной фабрике

«Норникель» начал проверку причин обрушения на Норильской обогатительной фабрике. Из-под завалов пока извлекли четырех человек, поиски двоих еще продолжаются.

«На данный момент из-под завалов извлечены четыре человека. Один из них получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Поиски еще двоих продолжаются. „Норникель“ ведет проверку причин произошедшего», — цитирует ТАСС представителя компании.

Ранее сообщалось, что, предположительно, было установлено место, где под завалами могут находиться люди. Угроза обрушения осложняет работу спасателей. Всего в операции задействованы 195 человек и 57 единиц техники.

О ЧП на Норильской обогатительной фабрике стало известно в 00:44 по московскому времени. Площадь обрушения составила около одной тысячи квадратных метров. Два человека выбрались самостоятельно, еще четырех спасли из-под завалов. Продолжаются поиски двух человек.

Один из спасенных позже скончался в больнице. Пятеро госпитализированных остаются в тяжелом состоянии.

СК РФ по региону открыл уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Прокуратура проводит проверку о нарушении правил промышленной безопасности. По данным ведомства, обрушение произошло во время ремонтных работ по усилению конструкций.