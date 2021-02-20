Жертвой обрушения на фабрике в Норильске стал 1 человек

Галерея дробильного цеха обрушилась в Норильской обогатительной фабрике. В итоге погиб один человек. Следователи завели уголовное дело о нарушениях правил безопасности.

«Нашли тело одного погибшего», — привело РИА «Новости» сообщение ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Сейчас спасатели продолжают искать второго человека. Пресс-служба регионального СК уточнила, что из-под завалов достали шесть человек, попавших под обрушение. Пострадавших передали для осмотра врачам. На месте продолжают работать спасатели и следственно-оперативная группа.

«По данному факту следственными органами <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц“», — сообщила пресс-служба.

Проверку соблюдения техники безопасности организовала прокуратура Норильска, написал ТАСС со ссылкой на прокурора города Владимира Большунова.

Обрушение галереи дробильного цеха произошло в Норильской обогатительной фабрике рано утром 20 февраля. Для поиска людей под завалами привлекли 71 человека и 13 единиц техники.