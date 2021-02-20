Уголовное дело возбудили после обрушения на фабрике в Норильске

После обрушения на Норильской обогатительной фабрике, где погиб один рабочий и пятеро находятся в тяжелом состоянии, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Дело завели по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ».

По предварительной версии следствия, ранее при обследовании здания галереи дробильного цеха фабрики обнаружили дефекты, которые могли привести к обрушению здания. Руководство фабрики решило провести строительно-ремонтные работы.

«8 февраля 2021 года сотрудники подрядной организации ООО „Норильскникельремонт“ приступили к работам по укреплению несущих опор и перекрытий галереи. По неустановленной на данный момент причине произошло обрушения части здания на площади около 1000 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе СК.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашивают свидетелей и очевидцев, проводят осмотр места происшествия. Назначили необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

В ночь на 20 февраля произошло обрушение галереи дробильного цеха в Норильской обогатительной фабрики на площади около тысячи квадратных метров. Под завалами оказались люди. Двое смогли выбраться самостоятельно. Шестерых достали спасатели. Один человек погиб, пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии Поиски продолжаются.