Новый год без официантов. Где в России ограничили работу ресторанов на праздники

Несколько регионов России в этом году запретили ресторанам работать в новогодние праздники. Где-то ограничения частичные. Но провести новогоднюю ночь в кафе, баре или клубе нельзя будет в крупнейших городах страны. Если вы, конечно, не хотите заплатить штраф.

К — значит коронавирус

Красноярский край

Общепит в Красноярском крае сможет работать два дня только в режиме доставки или обслуживания навынос. Их полностью закроют для посетителей с 31 декабря по 1 января, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Работать в открытом режиме смогут только столовые, кафе и буфеты, осуществляющие организацию питания работников предприятий, а также общепит, расположенный на территории аэропортов, железнодорожных станций, вокзалов и автовокзалов», — уточнили власти.

Кафе и рестораны возобновят свою деятельность 2 января 2020 года, добавило ИА Nation News.

Кемеровская область

Чуть мягче ограничения в Кузбассе: рестораны будут открыты до 01:00 до конца декабря. Корпоративы проводить тоже можно, но с ограничениями — максимум 50 человек и наличие помещения, где на одного присутствующего приходится четыре метра площади.

Губернатор Сергей Цивилев подчеркнул, что в новогоднюю ночь посидеть в ресторане удастся еще дольше — до 03:00.

Калининградская область

Ограничения ждут Калининградскую область. Решение принято по итогам заседания штаба по контролю распространения коронавируса, заявили в пресс-службе регионального правительства. С 31 декабря по 3 января рестораны и кафе там полностью закроют. Посетителей не будут обслуживать предприятия общепита, в том числе расположенные в гостиницах.

Калининградские власти намерены ограничить их работу в новогодние каникулы с 6 до 19 часов, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«В период с 25 по 30 декабря и с 3 по 10 января работа общепита разрешена с 06:00 до 19:00», — отмечено в публикации. Обслуживание навынос или доставка на дом возможны.

Калужская область

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление, которое обязывает кафе, рестораны и развлекательные центры закрываться в 02:00 1 января.

Краснодарский край

В регионе приостановлена работа фуд-кортов и ресторанов в торговых центрах. Новогодние мероприятия из-за ситуации с COVID-19 отменили, уточнил сайт «Вести.ru».

Крым

Схожие ограничения актуальны и для Крыма, где с 20 декабря по 15 января закроют бары, рестораны, клубы и кафе. За участие в корпоративах региональных чиновников обещают увольнять.

Москва и Санкт-Петербург

Москва и Санкт-Петербург тоже ввели особые меры в преддверии Нового года.

Столичные заведения общепита не работают с 23:00 до 06:00 еще с середины ноября. Пока мэрия не заявляла о запрете корпоративов. Их можно проводить с соблюдением всех мер безопасности, уточнила газета «Коммерсант». Нарушителей ждет штраф, а большинство компаний решило перенести празднование в Zoom.

В Петербурге рестораны и кафе закрыты с 30 декабря по 3 января. С 25 по 29 декабря они не смогут принимать посетителей с 19:00 до 06:00.

Московская область

До 20 декабря работа кафе и ресторанов Подмосковья ограничена с 23:00 до 06:00. Изменится ли ситуация ближе к Новому году, пока неизвестно. На корпоративах и закрытых мероприятиях гостей попросят показать отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не позднее трех дней назад. Такая же справка потребуется при заселении в отель.

Зато в области возобновляют работу музеи, ждут посетителей горнолыжные курорты, лыжни и катки, запланированы крупные выставки, муниципальные ярмарки, а в города приедет «Снежный караван».

Глава Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности соблюдения мер безопасности, связанных с масочным режимом. Экономика Московской области останется во время новогодних праздников в рабочем состоянии.