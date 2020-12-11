В Подмосковье разъяснили правила работы кафе и ресторанов в новогодние праздники

Собеседники издания пояснили, что жителей и гостей Подмосковья нужно максимально оградить от заражения коронавирусом во время праздников. Кроме того, это позволит не усугублять ситуацию в больницах. Поэтому тесты на коронавирус нужно предъявлять только на корпоративах и закрытых мероприятиях.

«В остальном, все эти заведения общественного питания можно посещать как и раньше — абсолютно свободно, они будут работать по-прежнему с соблюдением необходимых мер предосторожности», — отметили в пресс-службе губернатора.