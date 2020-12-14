Сотворить свой мир заново. Наталья Виртуозова рассказала, какими будут новогодние праздники в Подмосковье

Новый год в Подмосковье не отменяется. Пандемия внесла свои коррективы, но ощущение праздника все равно удастся сохранить. Программа «Зима в Подмосковье» начинается с выставки в музее Серпухова — здесь вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова рассказала «360», что интересного приготовили для жителей и гостей региона.

Праздник в особых условиях

Новый год — это сказочный и волшебный праздник, его невозможно отменить. «Зима в Подмосковье» будет проходить в новых условиях. И будут особые меры безопасности, но люди уже о них знают, потому что мы почти год живем в этой обстановке. Всем известно про маски, дистанцию.

На каждой площадке у нас будут вывешены таблички, которые будут напоминать о мерах безопасности. Губернатор Андрей Воробьев много говорил о том, что крайне важно нашим жителям и гостям их соблюдать. И мы видим, как люди откликнулись, и сегодня в общественном транспорте, зданиях, помещениях — там, где это требует безопасность, крайне редки случаи, когда не соблюдаются эти меры.

Год и условия особые, но «Зима в Подмосковье» открылась.

Выставки мирового уровня

В этом году мы подготовили три премьеры. Первая — выставка в Серпуховском музее. Именно она откроет «Зиму в Подмосковье».

Эту выставку готовили задолго до того, как началась пандемия. Она называется «Мир, сотворенный заново». Это наш символ. «Зима в Подмосковье» открывается такой уникальной выставкой с глубоким значением. Организаторы, да и мы все хотим, чтобы каждый, кто пришел, подумал о том, каким будет сотворенный заново мир. Здесь очень много библейских мотивов, но не буду раскрывать все содержание.

Я уверена, что серпуховская выставка удивит. Там мы увидим работы конца XIX — начала XX века. Во-первых, это наши знаменитые женщины-авангардистки. И те, которых мы знаем (как Гончарова), и те, которых не знаем. Это богатейшая выставка с самыми известными именами.

Следующей площадкой будет «Новый Иерусалим». В прошлом году была уникальная выставка Шагала. Мы даже не ожидали, что будет такой поток людей, и, конечно, нам было чему поучиться. Музей стал более подготовлен для большого числа гостей. Сегодня не надо стоять в длинной очереди в кассу, все можно сделать онлайн. Сейчас это очень важно.

В этом году музей подготовил новую сенсационную выставку младшего Брейгеля и его современников. Вообще, Брейгель выставляется крайне редко в России. Не помню, когда в последний раз была такая полноценная выставка. Эту экспозицию помогли собрать частные коллекционеры, за что им огромное спасибо. Эта коллекция — одна из самых больших в мире. На выставке будут представлены 70 картин, две из них абсолютно уникальны. Но каждый посетитель найдет что-то свое. Я вот люблю цветы Брейгеля. Они мне напоминают Караваджо. Недавно была в Федоскине, там очень много этой гаммы. Кто-то любит мрачные пейзажи. Это будет неожиданная, очень яркая, крайне редкая для мира премьера.

А еще будет выставка «Небесная мастерская».

Возрождение народных промыслов

29 декабря будет День народных промыслов Московской области. Большая часть промыслов страны сосредоточена у нас, в Подмосковье. И никогда не было ничего подобного той экспозиции, которую мы увидим в «Новом Иерусалиме». В последнее время этому уделяли мало внимания и в образовании, и в СМИ. Для многих уже народный промысел — что-то такое затрапезное и покрытое пылью.

На самом деле это уникальные, безумно красивые вещи. Сейчас мы их собираем для выставки «Небесная мастерская». Она откроется 29 декабря. Когда ты держишь в руках эти предметы, ты не можешь позволить себе даже произнести слово «затрапезные».

Безусловно, есть свои проблемы: не всегда хватает молодых мастеров, не хватает сбыта, не хватает продвижения. Но это все равно успешные производства. Есть, конечно, такие, как Федоскино, где мастера работают по 35–50 лет в среднем уже. Это люди, которые всю свою жизнь посвятили этой фабрике. Они изготавливают уникальные вещи, но одну шкатулку делают от двух до четырех месяцев. Поэтому найти инвестора нелегко. Мы сегодня объединяемся для единой стратегии.

Источник фото: телеканал «360»

Выставка откроется прямо перед Новым годом. И мы приглашаем на нее, чтобы вдохновиться, может быть, приобрести что-то в новогодние подарки. Это не обычные подарки, не как мы привыкли одно и то же дарить. Думаете, Жостово — только подносы? Нет, там чудесные лейки для огорода, там прекрасные подстаканники, брошки и так далее.

Производства развиваются, стараются идти в ногу со временем, и теперь все это можно будет увидеть. А ведь нашим промыслам уже порядка 200 лет. На этой выставке мы увидим предметы, которые были созданы два века назад, а также продукцию последних дней.

Выставка перетечет в новогоднюю ярмарку. Во-первых, с конца года в наших основных музеях появится больше продукции подмосковных промыслов, в том числе и в магазине, который находится при музее «Новый Иерусалим». Раньше их было очень ограниченное количество.

Там же нужно представить продукцию, которую посетитель — а у нас посетитель разный — сможет позволить себе купить. Например, федоскинская шкатулка — дорогая вещь. Но то же Федоскино делает чудесные брошки, вот они стоят совсем недорого, поэтому мы вместе обсуждаем, что должно появиться в музейном магазинчике.

Действительно, не хватает площадок для сбыта. Мы сегодня работаем над этим. Пока не буду озвучивать решения, потому что окончательное еще не найдено. Но есть уже очень много путей, есть разные предложения, поэтому, думаю, следующий год для наших промыслов будет первым серьезным шагом к выходу из ситуации.

Вкус праздника — на ярмарках

Источник фото: телеканал «360»

В музеях будут соблюдаться строгие правила посещения. Но нам бы хотелось, чтобы люди себя свободнее чувствовали на улице. Поэтому фестиваль «Сказочное Рождество», который проводится на площади перед музеем «Новый Иерусалим», станет еще масштабнее. Это будет ярмарка, где можно будет купить рождественские подарки.

Почему название такое: будет очень много сказочных предметов, которые люди не видели никогда. Это тоже промыслы. Мне кажется, промыслы на этой ярмарке откроются для посетителя с другой стороны. Все эти предметы очень прикладные, их можно использовать в быту. Я недавно купила себе лейку в Жостове. Она удобная, недорогая и украшает огород. На ярмарке можно будет купить вот такие подарки для своих близких. Безусловно, купить что-то для стола. Например, наш сыр.

Еще одно мероприятие — «Сыр! Пир! Мир!». Фестиваль был и в прошлом году — и был успешен. Но мы очень аккуратно шли. У нас было не более 30 продавцов, и за это нас немного критиковали. Поэтому в этом году уже будет 80.

Это огромная работа правительства Московской области. Когда губернатор только пришел (более восьми лет назад) в область, поля не были засеяны. Сегодня все поля нас радуют. Большая часть засеяна. И, конечно, это дало первый толчок к развитию фермерства.

Кроме того, у Министерства сельского хозяйства существуют разные программы поддержки малого фермерства. Это тоже дало импульс к развитию. Безусловно, определенную роль сыграли санкции. Пришлось наполнять магазины сыром, своей продукцией. Но, как мы видим, наша продукция точно не уступает зарубежной. Она другая — и где-то даже вкуснее. Но она точно не хуже. Так же, как и наше вино.

Когда у фермера уже появилась продукция, мы почувствовали потребность в ярмарке. Так появился фестиваль «Сыр! Пир! Мир!». Такого большого фестиваля раз в год достаточно. Это такое событие, которое все знают и ждут. Но, безусловно, нужны локальные ярмарки. У кого-то они получаются, у кого-то нет.

Ярмарка — это в первую очередь настроение. Это не магазин, в который ты пришел и должен купить яиц. На ярмарки люди идут за настроением.

В некоторых муниципалитетах Подмосковья появились очень яркие локальные ярмарки. В некоторых пока еще не очень получается. Но мы работаем.

Сказочный караван в городах

Источник фото: телеканал «360»

Еще один проект, посвященный подмосковной продукции, — «Снежный караван». Он появился в этом году из-за новых условий. Мы не могли себе позволить сделать какое-то одно большое мероприятие, как было в прошлом году в Дмитрове. Поэтому было принято решение разбить на локации, чтобы люди не съезжались на одну площадку.

Локальные площадки появятся в основных наших туристических городах: Зарайске, Коломне, Дмитрове, Балашихе, Видном (Ленинский г. о.), Рузе, Солнечногорске. Приедет большой красивый сказочный караван в город, на большие площади. Где-то это будет на набережной — зависит от решения муниципалитета. Для нас крайне важно, чтобы это было большое пространство, чтобы люди рассредоточились.

Сказочный караван приедет с большим количеством сюрпризов. Это и сыры, и разная подмосковная продукция. Это будут маленькие локальные ярмарки, но на них жители смогут подышать воздухом, купить все, что нужно, немного посмеяться, улыбнуться и порадоваться зиме.

У нас не будет гуляний, но будет уютная, камерная атмосфера подготовки к домашнему чудесному празднованию Нового года.

Ярмарки «Снежный караван» пройдут с 21 по 27 декабря. Конечно, мы планировали намного больше мероприятий в закрытых помещениях. Но пока так. Мы спланировали очень много мероприятий на улице. Информацию о них можно посмотреть на сайте welcome.mosreg.ru.

Зимний спорт с новым размахом

Губернатор сказал, что снег будет. Вы видите, какие чудесные дни стоят. Уже и солнышко, и есть мороз. Нам осталось чуть-чуть подождать, скоро будет снежок. Мы в этом не сомневаемся.

Не могу сказать, что в плане спорта будет что-то новое. Будет все традиционное, наша подмосковная зима. Это, например, лыжни. Просто их появится больше: в парке Мытищ, в Королеве, в Балашихе. Безусловно, наша традиционная лазутинская лыжня в Одинцовском городском округе. Мы очень надеемся, что все равно пройдет Манжосовская лыжня, которая проводится много лет 31 декабря. Кто-то будет резать салаты, кто-то, возможно, пробежится на лыжах.

Конечно же, мы готовим катки. Их становится все больше. Это и маленькие дворовые площадки, и коробки, которые уже сейчас заливают, а до 20 декабря будут залиты все. Ну и городские катки. Губернатор уже посещал каток в Химках. Для него было самое главное убедиться в том, что все хорошо с мерами безопасности.

В Химках и на большинстве наших катков для обеспечения безопасности работает онлайн-регистрация. Есть еще ограничения по числу людей, которые могут находиться на катке, это зависит от площади. Число катающихся поможет контролировать онлайн-система, которая сообщает посетителю его время. Не надо приходить в кассу, стоять на морозе.

Также расширяются раздевалки, раздвигаются скамейки. Увеличивается площадь кафе, где люди могут согреться после прохладного времяпрепровождения. Делается все. Это меры Роспотребнадзора. Мы о них знаем и очень внимательно соблюдаем.

Появляются у нас катки и в других городах. Я не знаю в Подмосковье такого города, в котором не будет катка. В некоторых уже будет два-три. Катки есть везде. Городские округа разные, но мы уже научились друг к другу ездить в гости с удовольствием.

Гастрономический бум

Поскольку мы в Серпухове, хочу сказать, что я довольно часто сюда приезжаю и каждый раз вижу изменения. Сегодня это наша жемчужина. Еще восемь лет назад трудно было поверить, что город за такой короткий период времени вернет себе былую славу.

Но самое удивительное, что в этом маленьком городке (нельзя сказать, что он прямо возле МКАД) просто какой-то гастрономический бум. Открывается ресторанчик за ресторанчиком. Один на другой не похож. «Маркет Китчен» возле храма очень красивый, и вид чудесный, он настолько вписан, чтобы ни в коем образе не задеть соседство с храмом. Как там красиво! Посетители, которые туда приходят, по-особому относятся к этому месту. Они наслаждаются, может быть, не столько едой, сколько вот этой невозможной красотой. И владелец сумел сохранить эту атмосферу. Вокруг благоустроенной площади открылось много кафе. Для абсолютно разного покупателя.

Гастротуризм мы только начинаем развивать. Нам в этом смысле очень помог конкурс «Вкусы России» — мы сами еще раз пересмотрели ценность наших особых продуктов каждой территории. Но сегодня мы его пока вплетаем в наши маршруты.

Если раньше мы продвигали отдельные города, то сегодня мы объединяем их в кластеры. Если вы едете в Коломну, интересно будет заехать в Зарайск. Если вы приехали в Серпухов, не поленитесь доехать до Чехова, потому что там прекрасное Мелихово. Если вы едете в Сергиев Посад, как не побывать в Абрамцеве? Нельзя не заглянуть в музей Дмитровского кремля по дороге в Москву. Истра — Волоколамск, Руза — Можайск, где очень много наших православных святынь.

Источник фото: телеканал «360»

Внимание на восток

В этом году мы обращаем внимание и на новые направления. Мы были на прошлой неделе в Орехово-Зуеве. Это, безусловно, отдельное направление, которое заслуживает внимания туристов, даже искушенных.

Андрей Юрьевич нам всегда говорит: «Когда кого-то куда-то приглашаете, будьте уверены, что там будет комфортно, тепло и вкусно». До Орехово-Зуева сегодня комфортно добраться. Открыт участок ЦКАД, поэтому доехать можно по очень хорошей дороге.

Орехово-Зуево — индустриальная жемчужина

Орехово-Зуево все-таки ассоциируется больше с промышленностью. Конечно, это морозовские фабрики. Но Морозов никогда не строил фабрики просто как фабрики, он всегда рождал атмосферу вокруг них. Он строил больницы, театры, музеи. Это человек, который был безгранично увлечен искусством. И сегодня, к счастью, правительство очень много средств выделило на восстановление Орехово-Зуева. Спасибо частным инвесторам, которые пришли, — сейчас идет восстановление Морозовской фабрики. Недавно закончилось благоустройство набережной Клязьмы.

Сегодня Орехово-Зуево — это такая индустриальная жемчужина. Можно погулять и насладиться морозовской архитектурой, зайти внутрь фабрики, погулять по магазинчикам, поесть в кафе.

Уникальный дулевский фарфор

Работы Дулевского фарфорового завода в СССР. Фото: РИА «Новости»

Если у вас есть время, то нужно приехать на Дулевский фарфоровый завод наш старейший, крупнейший. Там такая экспозиция, что на него нужно закладывать два часа как минимум.

И это же не просто чашки, из которых пьют чай. Каждая чашка изготовляется мастерами высокого уровня. Врубель работал с дулевским фарфором. Есть в Дулеве свои художники, которых бесконечно почитают. Это Леонов, который весь советский период был главным художником. Даже советское время очень красиво представлено! А в скульптуре? Там есть маленькая скульптура — сколько юмора, тонкости, сколько стиля в этих произведениях. И мы увидим там подарки Рузвельту. Представлены и фрагменты сервиза, который подарили де Голлю. Молочник сделан в виде шляпы — фуражки де Голля.

Внизу огромный магазин, где можно купить дулевский фарфор прекрасного качества. И там же — спасибо владельцам Дулева — очень радушно предоставляют часть площадей для других наших промыслов, поэтому там можно купить и гжель, и продукцию из Жостово.

Клуб фарфористов в Ликино-Дулеве

Но это еще не все. В Ликино-Дулеве находится уникальное архитектурное сооружение: клуб фарфористов, который спроектировал всемирно известный авангардист Константин Мельников. И в Московской области больше нет таких зданий. За пределами МКАД оно единственное.

К счастью, он прекрасно сохранился, но требуется большая реставрация и реконструкция. Но работа Мельникова не была уничтожена или разрушена. Там есть какие-то достройки, где приделана лепнина 50-х годов.

Но как люди любят этот клуб! Они его согревают, украшают, берегут. Эти лестницы, эти стулья — с такой любовью относятся к этой достаточно своеобразной для традиционного Подмосковья постройке. И, конечно же, для искусствоведов это особая история.

Архитектурное богатство

Вообще, мы мало говорим об архитектуре Подмосковья. А ведь это и Шехтелевское здание в Химках, и прекрасное здание музея купчихи Мараевой в Серпухове, которое было по ее заказу спроектировано знаменитым Клейном. Он проектировал Пушкинский музей, Центральный универмаг Москвы — ЦУМ. Мараевы жили в этом здании. Это было жилое здание, их усадьба. И он не знал, что это здание станет музеем, как Пушкинский музей. Вот такая удивительная судьба у произведений этого очень талантливого человека.

Но мы это просто так не оставим. Рано или поздно, думаю, что в следующем году, мы к архитектурному богатству Подмосковья вернемся. И центром его будет в том числе Серпухов.

Источник фото: телеканал «360»

Маршрут народных промыслов в Мытищах

Про Мытищи мы тоже редко и мало говорим, больше говорим о Пироговском водохранилище. В наших планах — создать небольшой кластер. Пока это будет маршрут двух легендарных народных промыслов: Федоскино и Жостово. Расстояние между ними, хотя они и находятся в [одном] городском округе, 40 минут — большой достаточно городской округ. Пока это только проект, но мы в следующем году уже начнем его реализовывать.

Что прекрасно — при каждом заводе сохранен музей. Хочу еще раз сказать большое спасибо владельцам. Ведь можно было все разрушить, растерять, распродать — это очень дорогие, уникальные вещи. Но владельцы их сохраняют. И сегодня в Жостове, во-первых, прекрасный магазин, в котором ты можешь приобрести подарки своим близким. Детский музей, куда можно сходить на мастер-класс и узнать, как расписывать маленькие подносы. А еще можно посмотреть на производство.

В Федоскине, к сожалению, нам нужно много поработать для реконструкции фабрики. Но напротив нее ведь есть прекрасный музей в чудесном состоянии, с лучшими экземплярами федоскинской миниатюры с федоскинской фабрики. Поэтому милости просим уже сейчас. Дети узнают, что это такое — своими руками создавать уникальные вещи, погуляете. Мытищи — это же еще и прекрасная природа, много-много воды.

Нельзя сказать, что Орехово-Зуево и Мытищи, которые всегда для нас были только производственными территориями, стали культурными городскими округами, — они были всегда такими. Мы просто должны вернуться к этому. И мы обязательно это сделаем.

Сотворить свой мир

Источник фото: телеканал «360»

2020 год, к сожалению, был наполнен большим количеством утрат для многих людей. Но так мир сотворен — что-то теряется, что-то находится, что-то уходит, что-то возрождается, что-то появляется заново. Так сотворен этот мир. В этом году у нас появилась возможность очень о многом подумать, переосмыслить что-то. И с 1 января (условно, конечно) сотворить свой мир заново. И это прекрасно. И это самое чудесное, что может дать нам жизнь. Мы можем остановиться и сотворить свой мир заново. Именно этому будет посвящена наша с вами зима.