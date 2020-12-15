Аренда коттеджей на праздники выросла из-за ограничений в Петербурге и Москве

При этом почти все жилье на праздники уже забронировано. К росту популярности загородных домов привело постановление о закрытии ресторанов и кафе в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января. А также запрет на работу общепита в Москве с 23:00 до 6:00 часов, начиная с середины ноября.

По данным сервиса Tvil.ru, стоимость краткосрочной аренды загородного дома выросла за год с 5,4 тысячи до 8,4 тысячи рублей в Ленинградской области и с 7,8 тысячи до 13 тысяч в Московской.

Портал «Суточно.ру» оценивает аренду жилья в Подмосковье на праздники в 10 тысяч рублей в сутки (годовой рост на 23%), в Ленинградской области — в 9,7 тысячи (рост на 14%). Забронировать коттедж на восемь человек стоит в Подмосковье 30–55 тысяч рублей. В Ленинградской области — 25–45 тысяч, уточнил гендиректор сервиса Юрий Кузнецов.