Музеям Подмосковья разрешили возобновить работу

Подмосковные музеи возобновляют работу с 14 декабря. Об этом сообщила министр культуры региона Елена Харламова.

«Мы с сегодняшнего дня вполне можем работать в офлайне. Открываем двери наших музеев, чтобы зрители могли посетить экспозиции», — сказала Харламова.

Так, областные музеи начнут принимать гостей по сеансам. За последние два месяца, в течение которых учреждения были без посетителей, власти оценили возможность открыть доступ, но при соблюдении санитарных норм.

«У нас со вчерашнего дня истек срок действия ограничений, связанных с музеями в Московской области», — уточнила Харламова.

Купить билеты жители и гости Подмосковья смогут онлайн на сайтах учреждений. Кроме того, с 14 декабря в регионе вновь разрешили посещать спортивные соревнования.