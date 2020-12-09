Глава Крыма заявил, что будет увольнять чиновников за участие в корпоративах

«В случае, если будут замечены должностные лица, не важно, какого уровня, на корпоративах, и депутатский корпус, то по должностным лицам — вплоть до увольнения, не разбираясь, за дискредитацию в общем звания государственного служащего», — процитировал Аксенова сайт «Свободная пресса».

По официальным данным, за минувшие сутки на полуострове зафиксировали 278 новых случаев заболевания COVID-19.

Накануне в СМИ появилась информация об утечке персональных данных жителей Москвы, которые переболели ковидом. В настоящий момент столичные власти проверяют эти сообщения.