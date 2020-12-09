Глава Крыма заявил, что будет увольнять чиновников за участие в корпоративах
Глава Крыма Сергей Аксенов в рамках заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса сообщил, что уволит чиновников, которые будут посещать корпоративные вечеринки, пишет РИА «Новости».
«В случае, если будут замечены должностные лица, не важно, какого уровня, на корпоративах, и депутатский корпус, то по должностным лицам — вплоть до увольнения, не разбираясь, за дискредитацию в общем звания государственного служащего», — процитировал Аксенова сайт «Свободная пресса».
По официальным данным, за минувшие сутки на полуострове зафиксировали 278 новых случаев заболевания COVID-19.
Накануне в СМИ появилась информация об утечке персональных данных жителей Москвы, которые переболели ковидом. В настоящий момент столичные власти проверяют эти сообщения.