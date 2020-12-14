Воробьев призвал жителей Подмосковья помнить о безопасности во время праздников

Экономика Подмосковья останется в рабочем состоянии во время новогодних праздников. Города и парки украсили, а дома отдыха и пансионаты подготовили к приему гостей. Однако в праздничной атмосфере важно не забыть о самом главном и продолжить соблюдать все установленные из-за коронавируса ограничения.

Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что сейчас все жители ждут новогодние каникулы.

«Очевидно, что активность Подмосковья будет заметная. Большое количество людей будут находиться на своих участках, в домах и санаториях. Нам принципиально важно, чтобы, с одной стороны, все хозяйственные мероприятия были завершены. Мы уже обсуждали все, что касается украшений и системы общепита. Мы оставили экономику в рабочем состоянии — это очень важно», — подчеркнул глава региона.

Но при этом нам не менее важно делать все, чтобы соблюдались все стандарты безопасности. Чтобы мы не допускали в условиях эпидемии каких-то очаговых заражений. Поэтому прошу вас всех очень внимательно относиться к соблюдению постановлений, которые мы выпускаем Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что в первую очередь нужно обратить внимание на контроль исполнения правил, а также их разъяснение — ведь кто-то может не так понять тот или иной пункт. Глава региона призвал зампредов каждого округа разъяснять непонятные моменты по специфике. Он отметил, что на новогодние праздники в регионе можно будет проводить массовые спортивные мероприятия, но только если на них будут приглашены 20-25% зрителей.

«Мы должны соблюдать и все меры безопасности, связанные с масочным режимом. Что касается наших пансионатов и домов отдыха, то они тоже работают. Но и там нужно держать ухо востро», — подчеркнул Андрей Воробьев.