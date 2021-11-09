Новости утра 9 ноября: авария у берегов Находки, увеличение бюджета на жилье для сирот, открытие 10 стран для россиян

Контейнеровоз «Райз шайн» сел на мель и переломился пополам на юге Приморского края. В Госдуме предложили вдвое увеличить бюджет на предоставление жилья детям-сиротам. Российские самолеты полетят еще в 10 стран с 9 ноября. Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум. О самом важном к утру — в дайджесте «360».

Авария у берегов Находки

Контейнеровоз «Райз шайн» сел на мель и переломился пополам у берегов Находки. Как рассказал начальник аварийно-спасательного подразделения порта Находка, сейчас решается вопрос об эвакуации экипажа.

На кадрах с места происшествия видно, что судно находится в нескольких десятках метров от береговой линии. «Райз шайн» находится возле поселка Приисковый. Порт приписки — Панама. На помощь контейнеровозу выйдет спасатель «Лазурит» из Владивостока.

Увеличение бюджета на жилье для детей-сирот

В Госдуме предложили вдвое увеличить бюджет на предоставление жилья детям-сиротам — с 10 миллиардов рублей до 20-ти. Сейчас прорабатывается вопрос внесения поправки ко второму чтению законопроекта «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

В Счетной палате отметили, что с текущего года размер субсидии из федерального бюджета на обеспечение детей-сирот жильем был увеличен с 7,7 миллиардов рублей до 10 миллиардов. На эти цели тратится в целом с учетом средств из региональных бюджетов больше 30 миллиардов рублей каждый год.

Еще 10 направлений для россиян

Россия со вторника, 9 ноября, возобновит полномасштабное авиасообщения с десятью странами. Вновь регулярные рейсы будут отправлять в Австрию, Таиланд, на Багамы, в Иран, Нидерланды и Норвегию, в Оман, Словению, Швецию и Тунис.

Такое решение было принято еще 14 октября на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением с коронавирусом.

Исторический максимум биткоина

Стоимость биткоина перевалила за 67 тысяч долларов во время торговой сессии. Так криптовалюта снова обновила исторический максимум.

К 02:33 по московскому времени стоимость биткоина достигла 67,5 тысячи долларов. Рост составил 7,16%.

Предыдущий раз криптовалюта установила рекорд в октябре. Тогда максимальная стоимость достигла отметки 67 тысяч долларов. До этого самым большим значением было 64,85 тысячи долларов.

Факторы, влияющие на выживаемость на ИВЛ

В России свыше 75% коронавирусных пациентов, попавших на ИВЛ, погибают, ученые выделили три фактора, которые назвали предвестниками летального исхода.

Особо важным для прогноза выживаемости на ИВЛ специалисты сочли балл по шкале для определения степени полиорганной недостаточности (SOFA). К таким факторам отнесли и количество нейтрофилов по отношению к лимфоцитам. Кроме того, необходимо обращать внимание и на количество провоспалительных цитокинов — значение говорит о цитокиновом шторме. При этом до стопроцентной точности разработанной методике пока далеко.

Порошенко продал права над своими телеканалами

Бывший президент Украины Петр Порошенко продал все акции телеканалов «Прямой» и «Пятый канал» холдингу «Свободные медиа», который организовали журналисты. На такой шаг, по словам политика, он был вынужден пойти из-за принятого на Украине «закона об олигархах».

Новый закон, как считает Порошенко, развязал руки действующей на Украине власти, потому что теперь они могут подмять под себя все медиа в стране.

Порошенко, по его же словам, продал акции «Прямого» и «Пятого телеканала» бывшим и нынешним журналистам. Часть из них сейчас стали депутатами Рады. Все ценные бумаги передали в управление холдинга «Свободные медиа», куда вошли нынешние сотрудники телеканалов.