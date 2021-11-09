Ученые выделили три фактора, которые повышают шанс больных ковидом выжить на ИВЛ

В России более 75% пациентов с COVID-19, попавших на ИВЛ, погибают. Ученые выделили три фактора, которые назвали предвестниками летального исхода. До стопроцентной точности разработанной методике пока далеко.

Исследование провели специалисты Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ), сообщила газета «Известия». Они проанализировали около 200 больных с тяжелым течением ковида, которые находились в реанимации.

Особо важным для прогноза выживаемости на ИВЛ ученые сочли балл по шкале для определения степени полиорганной недостаточности (SOFA). К значимым факторам они отнесли количество нейтрофилов по отношению к лимфоцитам, которое указывает на очаг воспаления.

По мнению специалистов, необходимо обращать внимание и на количество провоспалительных цитокинов — значение говорит о цитокиновом шторме. Если перечисленные показатели высоки, то прогноз менее благоприятный.

Эксперты подтвердили, что связь между перечисленными авторами работы факторами и смертности заметили давно. Точное объяснение пока не могут дать только повышенной летальности среди мужчин с COVID-19.