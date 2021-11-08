Порошенко продал права над своими телеканалами холдингу журналистов

Бывший президент Украины Петр Порошенко продал все акции телеканалов «Прямой» и «Пятый канал» холдингу «Свободные медиа», который организовали журналисты. В своем видеообращении политик объяснил, что на такой шаг он вынужден пойти из-за принятого на Украине «закона об олигархах».

Речь идет об одобренной депутатами Верховной рады инициативе президента Украины Владимира Зеленского, который предложил создать реестр олигархов. Попасть туда может человек, который соответствует трем признакам: участвует в политической жизни, владеет средством массовой информации, общая стоимость активов равна или превышает 2,27 миллиарда гривен (шесть миллиардов рублей). Если предприниматель попадает под эти признаки, то Совет безопасности Украины может ввести против него санкции.

По словам Порошенко, новый закон развязал руки действующей на Украине власти, потому что теперь они могут подмять под себя все медиа в стране.

«Информационные службы большинства телеканалов и так находятся в оперативном управлении Офиса президента. Но просто аренды — власти уже мало. Она хочет забрать эти каналы в фактическую собственность», — заявил бывший президент Украины.

Он напомнил, что телеканал «Прямой» три года подряд подвергается нападкам властей. Против бывшего владельца завели уголовное дело по заявлению юридического помощника Зеленского Андрея Портнова. Чтобы не допустить развала телеканала Порошенко выкупил все доли медиа. После принятия закона об олигархах бывший глава Украины принял решение избавиться от опасных активов, чтобы не попасть под ограничения.

По его словам, он продал акции «Прямого» и «Пятого телеканала» бывшим и нынешним журналистам. Часть из них сейчас стали депутатами Рады. Все ценные бумаги передали в управление холдинга «Свободные медиа», куда вошли нынешние сотрудники телеканалов.

Это не первая попытка президента Украины Владимира Зеленского ограничить работу журналистов. Ранее под санкции попали телеканалы NewsOne, ZIK и «112. Украина». Ограничения ввели против их владельца, депутата Верховной рады Тараса Козака. В августе по решению СБУ заблокировали сайт информационного издания «Страна.Ua».