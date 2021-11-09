В Госдуме предложили увеличить бюджет на жилье для детей-сирот

В Госдуме предложили вдвое увеличить бюджет на предоставление жилья детям-сиротам —до 20 миллиардов рублей. Сейчас прорабатывается вопрос внесения поправки ко второму чтению законопроекта «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

«Прорабатывается вопрос внесения поправки ко второму чтению законопроекта „О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов“ об увеличении вдвое ежегодного бюджета на предоставление жилья детям-сиротам — с 10 миллиардов рублей до 20 миллиардов рублей», — сообщил зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко в беседе с газетой «Известия».

Как сообщили изданию в Счетной палате (СП), в августе текущего года в очереди на получение жилья состояло 289,8 тысячи детей-сирот, из них право возникло, но не реализовано у 199,7 тысячи человек. Отмечается, что в очередь дети попадают с 14 лет, право наступает с 18-ти лет.

В СП отметили, что с 2021 года размер субсидии из федерального бюджета на обеспечение детей-сирот жильем был увеличен с 7,7 миллиардов рублей до 10 миллиардов. На эти цели тратится в целом с учетом средств из региональных бюджетов свыше 30 миллиардов рублей каждый год.

В СП согласны с тем, что выделяемых сегодня средств недостаточно. Например, в 2020–2021 годах (по состоянию на 1 августа 2021-го) жилье было предоставлено 31,4 тысячи детей-сирот старше 18 лет.

При этом, как отметили в СП, за прошлый год число не получивших квартиры очередников выросло на 8,5 тысячи человек, за семь месяцев 2021-го — на 6,6 тысячи человек.

Представители общественных организаций, которые занимаются помощью сиротам, выступили против новой инициативы Госдумы. Они попросили пересмотреть законопроект о предоставлении жилья выпускникам детдомов. Согласно документу, число квартир в одном доме, которое отдается сиротам, нужно увеличить с 25% до 50%. Но общественники считают, что это крайне негативно скажется на социальной адаптации детдомовцев.