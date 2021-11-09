Российские самолеты полетят еще в 10 стран с 9 ноября

С 9 ноября Россия возобновит полномасштабное авиасообщения с десятью странами. Регулярные рейсы вновь будут отправлять в Австрию, Таиланд, на Багамы, в Иран, Нидерланды и Норвегию, а также в Оман, Словению, Швецию и Тунис.

Решение приняли на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением с коронавирусом еще 14 октября.

Из Москвы в Нассау самолеты будут летать два раза в неделю. В Тегеран из столицы и Сочи направят по три одному рейсу еженедельно, а по маршруту Москва — Амстердам пустят семь рейсов.

В Эйндховен из Москвы запланированы два рейса каждую неделю. Такое же количество самолетов полетят в Амстердам из Санкт-Петербурга, Жуковского, Екатеринбурга, Калининграда и Сочи.

Авиакомпании со вторника смогут совершать два рейса Москва — Бангкок и Москва — Пхукет еженедельно. По столько же перелетов станут доступными из Санкт-Петербурга в Берген, Осло, Стокгольм и Гетеборг.

Воздушное сообщение со Словенией с 9 ноября возобновят по маршруту Москва — Любляна, запустив по три рейса в неделю. Семь рейсов предполагается в Тунис: из столицы РФ в Монастир.