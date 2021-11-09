Контейнеровоз переломился пополам у берегов Находки

Контейнеровоз «Райз шайн» (Rise Shine) сел на мель и переломился пополам у берегов Находки на юге Приморского края. Об этом рассказал ТАСС начальник аварийно-спасательного подразделения порта Находка.

«Судно на мели, на данный момент судно переломилось пополам. Сейчас решается вопрос об эвакуации экипажа», — привело агентство слова своего собеседника.

На кадрах с места происшествия. которые опубликовала в своем Telegram-канале газета «Известия», видно, что судно находится в нескольких десятках метров от береговой линии.

По данным газеты, судно находится возле поселка Приисковый. Порт приписки — Панама. На помощь контейнеровозу выйдет спасатель «Лазурит» из Владивостока.

Порты на Дальнем Востоке не справляются с обработкой грузов из-за большого притока контейнерных судов из Китая, сообщалось в сентябре. Их число резко возросло после удорожания перевозок из страны в Европу через Суэц. Эксперты отметили, что это приведет к росту цен, а также подчеркнули необходимость создания альтернативных путей перевозки грузов.