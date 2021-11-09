Стоимость биткоина перевалила за $67 тысяч

Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум. Цена криптовалюты перевалила за 67 тысяч долларов во время торговой сессии.

Согласно данным портала Coindesk, к 02:33 по московскому времени стоимость биткоина достигла 67,5 тысячи долларов. Рост криптовалюты составил 7,16%. В итоге цена биткоина обновила исторический максимум.

Предыдущий раз криптовалюта установила рекорд 20 октября. Тогда максимальная стоимость достигла отметки 67 тысяч долларов. До этого самым большим значением было 64,85 тысячи долларов.

Цена биткоина растет уже второй месяц подряд. В октябре криптовалюта подорожала примерно на 40%. Ее цена увеличилась с с 43,82 тысячи долларов до 61,3 тысячи. В сентябре криптовалюта немного просела, но до этого показывала активный рост.

Ранее создатель криптобанка Chatex Владислав Булочников заявил, что в ближайшее время криптовалюта эфир сможет вытеснить биткоин с рынка. Он пояснил, что эфир постоянно развивается и становится все более востребованным. Сейчас эта криптовалюта является привлекательным проектом для инвесторов.