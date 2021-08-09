Новости утра 9 августа: вакцинация детей, лесные пожары в Турции и конфискат для малоимущих

Гендиректор «Вектора» не увидел необходимости в массовой вакцинации детей от коронавируса, ситуацию с лесными пожарами удалось стабилизировать в Турции, конфискованные таможней товары предложили отдавать малоимущим. «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли в мире к утру.

Вакцинация детей

Вводить масштабную вакцинацию от коронавируса для детей и подростков нет никакой необходимости. Причем для такого решения нет оснований даже после регистрации специального препарата. Об этом заявил генеральный директор Центра «Вектор» Ринат Максютов.

По его словам, дети легче переносят коронавирусную инфекцию. При этом у медиков должен быть инструмент для того, чтобы защитить подрастающее поколение от новых мутаций вируса.

Пожары в Турции

Ситуацию с лесными пожарами стабилизировали в Турции. Из количество удалось сократить с 240 всего до пяти. Последние очаги возгорания не несут опасности для населенных пунктов, заверил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли. Предварительный ущерб от пожаров оценили в 870 миллионов рублей.

Таможенный конфискат

Таможенный конфискат предложили отдавать малоимущим россиянам. Речь идет о товарах, которые не удалось продать на торгах или же они подлежат уничтожению. Сбор и распределение конфиската хотят доверить благотворительным организациям. С такой инициативой Народный фронт обратился в Росимущество.

Враги Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что затравившие украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих люди являются настоящими врагами Украины. Спортсменка столкнулась с недоброжелателями после публикации фотографии, на котором она обнималась с россиянкой Марией Ласицкене.

Магучих получила бронзовую медаль на соревнованиях по прыжкам в высоту на Олимпиаде. Российская спортсменка взяла золото, а после выступлений сфотографировалась с украинкой. Некоторым пользователям совместный кадр не понравился.

ДТП в Новой Москве

Легковушка столкнулась с КамАЗом на 58-м километре Калужского шоссе в Новой Москве. Жертвами ДТП стали четыре человека в возрасте от 20 до 25 лет. Все причины и обстоятельства аварии предстоит выяснить правоохранителям.

Пожар в Мордовии

Военные самолеты Ил-76 выполнили 17 вылетов для тушения лесного пожара в Мордовском заповеднике. Как сообщило Минобороны, технику использовали в течение четырех дней. За это время самолеты сбросили на очаги пожара 714 тонн воды.