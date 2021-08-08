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    08 августа 2021, 22:46

    Оснований для масштабной вакцинации детей не увидели в «Векторе»

    Анатолий Минкин

    Вводить масштабную вакцинацию от коронавируса для детей и подростков даже после регистрации специального препарата нет никакой необходимости. Об этом в беседе с ТАСС заявил генеральный директор Центра «Вектор» Ринат Максютов.

    Оснований для масштабной вакцинации детей не увидели в «Векторе»

    Он подчеркнул, что несовершеннолетние легче переносят коронавирусную инфекцию. Но нужно иметь инструмент для того, чтобы защитить детей от новых штаммов, которые могут оказаться агрессивными.

    «Говорить о том, что даже после завершения клинических исследований необходимо переходить на массовую вакцинацию детей и подростков, я считаю, для этого нет никаких оснований. Дети в целом болеют все равно принципиально легче», — заявил Максютов.

    В России сейчас проводят исследование варианта вакцины «Спутник V», предназначенной для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Испытания ведут на базе двух московских больниц с участием 100 несовершеннолетних россиян.

    Первую дозу вакцины 21 подросток получили еще 6 июля. По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцинация детей в России должна начаться 20 сентября.

    В конце июля врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что курсирующий в России дельта-штамм коронавируса поражает всех независимо от возраста. Он отметил, что до появления этой версии возбудителя дети практически не болели, но сейчас инфекция протекает у них тяжело.