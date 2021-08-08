Оснований для масштабной вакцинации детей не увидели в «Векторе»

Вводить масштабную вакцинацию от коронавируса для детей и подростков даже после регистрации специального препарата нет никакой необходимости. Об этом в беседе с ТАСС заявил генеральный директор Центра «Вектор» Ринат Максютов.

Он подчеркнул, что несовершеннолетние легче переносят коронавирусную инфекцию. Но нужно иметь инструмент для того, чтобы защитить детей от новых штаммов, которые могут оказаться агрессивными.

«Говорить о том, что даже после завершения клинических исследований необходимо переходить на массовую вакцинацию детей и подростков, я считаю, для этого нет никаких оснований. Дети в целом болеют все равно принципиально легче», — заявил Максютов.

В России сейчас проводят исследование варианта вакцины «Спутник V», предназначенной для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Испытания ведут на базе двух московских больниц с участием 100 несовершеннолетних россиян.

Первую дозу вакцины 21 подросток получили еще 6 июля. По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцинация детей в России должна начаться 20 сентября.

В конце июля врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что курсирующий в России дельта-штамм коронавируса поражает всех независимо от возраста. Он отметил, что до появления этой версии возбудителя дети практически не болели, но сейчас инфекция протекает у них тяжело.