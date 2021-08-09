Конфискованные таможней товары предложили отдавать малоимущим

Таможенный конфискат, который подлежит уничтожению или не востребован на торгах, стоит отдавать малоимущим россиянам. С таким предложением Народный фронт обратился в Росимущество.

Участники Народного фронта отметили, что пандемия обострила потребность малоимущих людей в товарах первой необходимости. При этом конфискованные таможней товары отправляют на уничтожение, написала газета «Известия».

Общественники написали в Росимущество письмо с предложением пересмотреть правила. Они призвали передавать конфискат благотворительным организациям, которые бы взяли на себя функцию сбора и распределения вещей.

«Безусловно, о некачественных или контрафактных товарах не может быть и речи, их просто никто НКО не выдаст, поскольку такая продукция подлежит уничтожению», — подчеркнули в ОНФ.

Представители общественного движения также предложили передавать малоимущим товары, которые не удалось продать на торгах. Получение письма с инициативой подтвердили в пресс-службе Росимущества. Там заявили, что окончательную позицию по вопросу еще не согласовали.