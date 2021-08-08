Власти Турции объявили о стабилизации ситуации с лесными пожарами

Количество лесных пожаров в Турции сократилось с 240 до пяти. Последние очаги возгорания не несут опасности для населенных пунктов. С таким заявлением в эфире телеканала A Haber выступил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

Чиновник отметил, что предварительный ущерб, который нанесли стране пожары исчисляется в с 102 миллиона лир (870 миллионов рублей). Он отметил, что всех пострадавших от огня участках проведут мероприятия по восстановлению почвы, чтобы снова посадить там леса и растения.

«На данный момент нет пожаров, которые представляют угрозу населенным пунктам. Сгоревшие территории восстановят для посадки деревьев», — заявил Бекир Пакдемирли.

По словам министра, Турция сейчас изучает возможность направить пожарные самолеты в Грецию, которая переживает сильнейшие лесные пожары в своей истории.

Мощные лесные пожары начались в Турции в конце июля. Они охватили курортные зоны страны. Власти эвакуировали туристов двух отелей и несколько сотен отдыхающих в арендованных домах в прибрежной полосе.

По официальным данным турецкого управления по чрезвычайным ситуациям, жертвами пожаров стали восемь человек. Пострадали более 800 жителей страны.

По данным СМИ, лесные пожары могли возникнуть в результате действий террористических группировок, связанных с Рабочей партией Курдистана. В прошлые годы они использовали такие методы борьбы с властями разных стран. В 2019 году курды взяли на себя ответственность за организацию 27 природных пожаров. Один из них уничтожил 500 гектаров леса в Измире.