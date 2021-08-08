Легковушка столкнулась с грузовиком в Новой Москве. Погибли 4 человека

Легковушка столкнулась с КамАЗом на шоссе в Новой Москве. В результате аварии погибли четыре человека. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника, столкновение КамАЗа и KIA произошло на 58-м километре Калужского шоссе. Жертвами ДТП стали четыре человека в возрасте от 20 до 25 лет.

Сейчас на месте продолжают работать медики, правоохранители и спасатели. Все причины и обстоятельства аварии выясняются.