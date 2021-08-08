Захарова назвала врагами страны затравивших украинку за фото с Ласицкене

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих столкнулась с травлей из-за фото с россиянкой Марией Ласицкене. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что недоброжелатели спортсменки являются врагами Украины.

Захарова напомнила, что украинскую легкоатлетку из-за снимка решили вызвать для беседы в Минобороны.

«А еще в украинском оборонном ведомстве сказали, что подобные фотографии могут стать „объектом информационных спецопераций врага“. Жаль, не добавили, что враг — это тот, кто начал на Украине травлю своей же спортсменки за эту фотографию. Вот они и есть настоящие враги Украины», — написала она в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, российские спортсмены продемонстрировали класс мирового масштаба. Атлеты показали чистый спорт без политики и интриг, заключила официальный представитель министерства.

Ярослава Магучих получила бронзовую медаль на соревнованиях по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио. Золото взяла россиянка Мария Ласицкене, которая после выступления обнялась с Магучих. Фото девушек вызвало волну негодования у украинских пользователей. Некоторые жители страны заявили, что украинка не должна была обниматься с «гражданами агрессора».